Kategoria artykułu: Biznes
Foxconn zainwestuje 20 mld dolarów. Chce powielić w Polsce model Apple'a
Tajwański koncern może wydać w Polsce tyle, ile obiecywał Intel. Foxconn nie tylko zaangażuje się w produkcję polskiego elektryka, ale – wraz z firmami z organizacji biznesowej TEEMA – zbuduje park technologiczny. Może w nim produkować serwery AI, baterie lub sprzęt telekomunikacyjny.
18.06.2026, 04:30
Foxconn chce powielić w Polsce model współpracy przetestowany z Apple’m – mówi wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co ogłoszą 22 czerwca Foxconn i TEEMA.
- Czy w Polsce powstanie fabryka półprzewodników.
- Czy tajwańskie firmy zainwestują w jednym parku technologicznym.