Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Fundusz Balyasny Asset Management postawił na Warszawę. „Polska ma wybitnych specjalistów" (WYWIAD)
Polska słynie ze specjalistów od technologii, m.in. dlatego, że wielu absolwentów wyjeżdża w świat w poszukiwaniu zawodowych wyzwań. Fundusz Balyasny Asset Management chce zaoferować utalentowanym Polakom wyzwania na miarę Londynu i Nowego Jorku – w Warszawie – mówi Sebastian Guliński, dyrektor BAM w Polsce.
11.06.2026, 15:39
Fundusz Balyasny Asset Management (BAM) postawił na Warszawę, bo szukał najzdolniejszych pracowników na rynku. Jak mówi dyrektor BAM w Polsce Sebastian Guliński, cały świat wie, że mamy inżynierów światowej klasy. Ale wielu z nich, żeby móc rozwinąć swoją karierę, emigruje. BAM uznał, że przyciągnie ich, oferując im wyzwania tak samo ambitne jak w Londynie czy Dolinie Krzemowej. Fot. Magnific / Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images / materiały prasowe BAM
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega działalność inwestycyjna Balyasny Asset Management (BAM).
- Dlaczego BAM wybrał Warszawę na lokalizację nowego centrum technologicznego.
- Jakie ambicje dotyczące rozwoju warszawskiego biura ma dyrektor BAM w Polsce, Sebastian Guliński.