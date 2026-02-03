PFR Ventures: fundusze venture capital zainwestowały w styczniu 2026 43,5 mln zł w cztery spółki

Fundusze venture capital zainwestowały w styczniu 2026 r. łącznie 43,5 mln zł w cztery spółki – wynika z zestawienia ReflektorVC przygotowanego przez PFR Ventures. Najwięcej funduszy trafiło do Nomagic, który pozyskał 35 mln zł.

Poniżej najciekawsze transakcje na rynku venture capital w styczniu 2026 r. z udziałem polskich spółek lub funduszy (dane od PFR Ventures i PAP Biznes):

Bank Gospodarstwa Krajowego zainwestował 15 mln euro w Cogito Fund II , polski fundusz growth capital. Fundusze mają posłużyć rozwojowi polskich spółek technologicznych na etapie wzrostu, w tym wsparciu w ekspansji zagranicznej. W portfelu Cogito Fund II znajduje się już pięć spółek działających w segmencie business-to-business (B2B), w sektorach enterprise software, physical AI/robotics i fintech.

Nomagic pozyskał 35 mln zł w rozszerzonej rundzie B od Cogito Capital Partners na ekspansję na rynku amerykańskim . Wcześniej fundusze zapewniły Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Almaz Capital i Khosla Ventures. Wśród inwestorów jest też Marcin Żukowski, jeden z założycieli notowanego na amerykańskiej giełdzie Snowflake.

Biznes za oceanem planuje rozwijać też Mos Health , założony przez founderów, którzy mają już za sobą exit i doświadczenie na rynku wellbeing. Pod koniec stycznia spółka zamknęła rundę zalążkową o wartości 4 mln zł z udziałem Smok Ventures, Movens Capital i aniołów biznesu.

Finansowanie w kwocie 4,5 mln zł pozyskał Ludus AI. Fundusze zostaną przeznaczone na rozwój narzędzia AI do produkcji gier przy użyciu silnika Unreal Engine. Wsparcie zapewnili Hard2beat i 24 Ventures.

Źródło: PAP