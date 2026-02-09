Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Game Changer, czyli przełom w przewozach. Laude Smart Intermodal wystartuje z projektem za miliard złotych
Polski przewoźnik intermodalny, Laude Smart Intermodal, pracuje nad inwestycją, która ma zmienić oblicze branży i sprawi, że kolej będzie mogła konkurować nie tylko z ciężarówkami, ale i dużymi statkami. Dla Marcina Witczaka, prezesa firmy to projekt życia. Wartość przedsięwzięcia to miliard złotych, a do tej pory firma na wdrożenie wydała już 200 mln zł.
09.02.2026, 05:15
Polska firma Laude Smart Intermodal, której prezesem jest Marcin Witczak chce zmienić oblicze przewozów intermodalnych w Polsce. Fot. Laude Smart Intermodal
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak polska firma Laude Smart Intermodal przygotowuje wartą miliard złotych inwestycję.
- Jakie jest technologiczne zaplecze nowego projektu oraz wyzwania, przed którymi stoi spółka.
- O ambicjach związanych z dalszą ekspansją zagraniczną Laude.