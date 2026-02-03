Kategoria artykułu: Biznes
Olavion przejął niemiecką spółkę kolejową i planuje dalszą ekspansję. „Odzew pierwszych klientów już jest”
Olavion, polski przewoźnik kolejowy należący do grupy Unimot, w styczniu sfinalizował zakup większości udziałów niemieckiej spółki RBP. Transakcja jest wyjątkowa, bowiem zazwyczaj to niemieckie firmy kupowały polskie podmioty. Władze Olavionu chcą dokonać ekspansji zagranicznej na rynki ościenne, choć w obecnych warunkach w branży jest to bardzo trudne.
03.02.2026, 05:15
Olavion przejął 60 proc. udziałów niemieckiej spółki i chce się rozwijać za granicą. W przewozach transgranicznych czeka na firmę wiele wyzwań. Na zdjęciu Marcin Bielawa, prezes spółki Olavion, Fot. Olavion
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Olavion, należący do grupy Unimot, realizuje zagraniczną ekspansję przez przejęcie większościowego pakietu udziałów w niemieckiej spółce RBP.
- Jakie bariery regulacyjne napotyka spółka w transgranicznych przewozach kolejowych.
- W jaki sposób Olavion chce przeprowadzić ekspansję na rynkach ościennych.