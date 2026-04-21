Giełda czeka na kierunek. Notowania GPW 21 kwietnia 2026 r.

O godz. 16.20 WIG20 spadał o 0,2 proc. do ok. 3658 pkt, WIG zniżkował o 0,2 proc. do ok. 133 816 pkt, mWIG40 szedł w dół o 0,8 proc. do ok. 9170 pkt.

W Europie indeks FTSE 100 spadał o 0,6 proc., DAX zyskiwał 0,2 proc., a CAC 40 zniżkował o 0,4 proc.

W USA S&P 500 zyskiwał 0,4 proc., a Nasdaq Comp. szedł w górę o 0,5 proc.

– Po mocnym odbiciu i wyjściu WIG na ATH (all-time high – przyp. red.) mamy stabilizację przy szczytach i czekanie na impuls, czy to impulsem makro, czy płynącym ze spółek. Istotne będzie zachowanie banków, a także Orlenu i KGHM. Wydaje się, że banki europejskie i polskie mają dobre momentum i to stabilizuje notowania WIG – powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments.

– Na przełomie kwietnia i maja zakładam dla WIG20 dojście do poziomu 3700 pkt w scenariuszu bazowym, a w optymistycznym nawet do 4000 pkt. Na razie nie widzę przesłanek, by zmieniać to moje podejście – dodał.

Jego zdaniem wtorkowa sesja jest neutralna.

– Dzisiejsza sesja jest na zero. Wyróżnia się spadkiem KGHM, który odejmuje 7 pkt z WIG20, a także mBank, który odejmuje 4 pkt. Przeciwwagą są spółki konsumenckie, czyli LPP, który dodaje 5 pkt, a także Pepco – powiedział Sobiesław Kozłowski.

Rynek pod wpływem publikacji kwartalnych spółek

Jak ocenia, w najbliższym czasie istotny wpływ na rynek będą miały wyniki kwartalne spółek, zarówno w Polsce, jak i za oceanem.

– Rynek jest pod wpływem sezonu publikacji wyników w Stanach. Dzisiejsze raporty General Electric i Halliburton pokażą kondycję przemysłu. W środę po sesji wyniki pokaże Tesla, potem Intel zaprezentuje sytuację w sektorze hardware. W Polsce sezon wyników w piątek rozpoczął Quercus. Z kolejnych spółek ciekawy będzie Rainbow Tours. Niektórzy inwestorzy obawiali się, że notowania ropy mogą wpłynąć na wyniki spółki – powiedział.

– Jeśli chodzi o dane makro, to w tym tygodniu poznamy PMI w Niemczech. Ostatnio po raz pierwszy od połowy 2022 r. wskaźnik ten wyszedł powyżej 50 pkt. Pytanie, czy zawirowania na Bliskim Wschodzie będą miały wpływ na ten odczyt. Konsensus wynosi ponad 50 pkt – dodał Sobiesław Kozłowski.

We wtorek wśród blue chipów zmiany kursów większości spółek nie przekraczały 1 proc. Jednym z wyjątków było Modivo, które od rana spadało, pogłębiając skalę zniżki. O godz. 16.20 wynosiła ona 6,3 proc.

W piątek 17 kwietnia spółka podała informację o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2025 r. Raport zostanie opublikowany 22 maja 2026 r., a nie 30 kwietnia, jak planowano wcześniej. Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego to właśnie zmiana terminu publikacji raportu za 2025 r. może schładzać notowania Modivo.

Mimo spadku Modivo indeks WIG Odzież był jednym z najsilniejszych indeksów sektorowych i rósł o 0,7 proc. Działo się tak dzięki zwyżce kursu LPP o 1,8 proc.

KGHM spadał o 2,2 proc. Jak poinformowała agencja Bloomberg, analityczka JP Morgan Anna Antonova obniżyła rekomendację dla KGHM do „neutralnie” z „przeważaj”. Cena docelowa akcji spółki została ustalona na 310 zł.

mWIG40 w dół ciągnie Diagnostyka

Najsłabszy z głównych indeksów mWIG40 tracił m.in. z powodu przeceny akcji Diagnostyki o 5,7 proc. Jak wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego, Diagnostyka miała w IV kw. 2025 r. 36,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto j.d. Konsensus PAP Biznes zakładał 44,5 mln zł zysku.

Zarząd Diagnostyki rekomenduje za 2025 r. wypłatę 4,4 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie chce przeznaczyć na ten cel 148,53 mln zł. Przedstawiciele spółki poinformowali, że Diagnostyka spodziewa się w całym 2026 r. rentowności recurring EBITDA na poziomie zbliżonym do 2025 r. Wzrost rok do roku wolumenu badań ma się normalizować na poziomie niskich–średnich kilku proc.

Przedstawiciele Enei poinformowali, że spółka ma ok. 1,4 GW technicznych warunków przyłączenia do sieci dla magazynów energii, a prace wykonawcze planowane są na przełomie I i II kwartału 2027 r. Enea zapowiada duże inwestycje na 2026 r., CAPEX ma wynieść 9,08 mld zł.

Kurs Enei o godz. 16 spadał o 1,6 proc.

Rano akcje notowanej na NewConnect spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna zadebiutowały na rynku głównym GPW. Po początkowym wzroście, kurs zaczał spadać. O godz. 16 tracił 3,9 proc.

Dzień na rynkach finansowych – rozejm USA-Iran w centrum uwagi

Notowania na światowych rynkach wciąż wykazują dużą wrażliwość na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie lada moment powinien zakończyć się rozejm.

Prezydent Donald Trump zauważył, że USA osiągną "wspaniałe porozumienie z Iranem". Dodał jednak, że nie przedłuży zawieszenia broni.

Irańska telewizja państwowa poinformowała, że delegacja Iranu nie wyruszyła jeszcze do Pakistanu, aby wziąć udział w kolejnych rozmowach pokojowych z USA. Wcześniej media zachodnie zapowiadały podróż delegacji Iranu do Islamabadu i przedstawiały planowane terminy rozmów USA–Iran.

Portal Axios podał we wtorek, powołując się na źródła, że wiceprezydent USA J.D. Vance wyruszy we wtorek rano do Pakistanu na rozmowy z Iranem na temat porozumienia w sprawie zakończenia wojny.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii powiedział, że wojna USA i Izraela z Iranem powoduje najgorszy kryzys energetyczny, z jakim kiedykolwiek zmagał się świat.

– Poprzeczka dla pozytywnych wiadomości jest zawieszona nisko, a rozwój sytuacji wydaje się przesuwać w kierunku rozwiązania. Mimo to utrzymująca się niepewność i wtórne skutki wzrostu cen ropy wynikające z przedłużających się zakłóceń w dostawach rodzą pytania o samozadowolenie rynków – powiedziała Laura Cooper, strateg inwestycyjna i szefowa działu kredytów makroekonomicznych w Nuveen.

– Odbicie było spowodowane szybkim zmniejszeniem premii za ryzyko wojenne, która była obecna na giełdach, ropie naftowej i dolarze w szczytowym momencie konfliktu, a nie fundamentalną zmianą – powiedział Billy Leung, strateg inwestycyjny w Global X ETFs.

JPMorgan podniósł swój poziom docelowy na koniec roku dla indeksu S&P 500 do 7600 pkt, powołując się na zyski generowane przez sztuczną inteligencję i technologię.

– Nadal uważamy, że rynek będzie zwyżkował. Do lipca mamy cel wzrostu na poziomie 7300 punktów, co jest w zasadzie naszym celem na koniec roku. Myślę, że gospodarka będzie w dobrej kondycji przez kolejne trzy miesiące – powiedział Ohsung Kwon, główny strateg ds. akcji w Wells Fargo, w CNBC.

Według danych LSEG spośród 48 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, które opublikowały wyniki finansowe do piątku, 87,5 proc. przekroczyło szacunki analityków, w porównaniu z długoterminową średnią na poziomie 67,4 proc.

„Amerykański rynek akcji powinien w nadchodzących miesiącach nadal osiągać nowe maksima dzięki stałemu wzrostowi zysków spółek. Konsensusowe szacunki zysków systematycznie rosły w ostatnich tygodniach, co stanowi fundamentalną podstawę dla wzrostów na rynku" – ocenili w raporcie analitycy Goldman Sachs.

Główne wnioski Rynek akcji pozostaje w fazie konsolidacji i wyczekiwania na impuls - zauważył Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments. W jego ocenie mamy oczekiwanie na wyraźny bodziec – przede wszystkim w postaci wyników kwartalnych spółek oraz danych makroekonomicznych – który mógłby nadać rynkowi nowy kierunek. Czynniki geopolityczne nadal wpływają na globalne rynki finansowe. Niepewność wokół Bliskiego Wschodu i negocjacji USA–Iran zwiększa wrażliwość rynków, co oddziałuje także na nastroje inwestorów w Polsce, zwłaszcza poprzez prognozy dotyczące ceny surowców i oczekiwania co do koniunktury gospodarczej. Mimo to polskie indeksy są na historycznie wysokich poziomach, podobnie zagraniczne. JPMorgan właśnie podniósł swój poziom docelowy na koniec roku dla indeksu S&P 500 do 7600 pkt.

Źródło: PAP, XYZ