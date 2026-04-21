21.04.2026 09:39

Niewiadów – PGM debiutuje na głównym rynku GPW. Kurs spółki zaczął spadać

Niewiadów Polska Grupa Militarna zadebiutowała we wtorek na głównym rynku GPW, przechodząc z New Connect. Po początkowych wzrostach kurs spółki zaczął spadać.

Choć na początku sesji notowania Niewiadów-PGM rosły chwilami o nawet 7,8 proc. do 22 zł, to potem zaczeły spadać. Na godz. 9.50 akcje spółki są wyceniane po 20 zł. To o 2 proc. niżej wobec kursu odniesienia, który wynosi 20,4 zł.

Uroczysta ceremonia debiutu została wyznaczona na godz. 10.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła pod koniec marca prospekt spółki w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Przejście z New Connect na główny rynek GPW ma ułatwić pozyskanie szerokiego kapitału rozwojowego niezbędnego do realizacji strategii budowy suwerenności amunicyjnej w Polsce.

Niewiadów – PGM buduje zdolności produkcji amunicji wielkokalibrowej. Pomaga w tym m.in. joint venture z funduszem Forum 119 z Grupy Fidera, który zapewnił finansowanie w wysokości 310 mln zł. Polska spółka zamierza osiągnąć produkcję amunicji 155 mm na poziomie do 180 tys. sztuk rocznie. Zamierza też zasilić produkcję amunicji 40 mm.

Spółka powstała w wyniku połączenia Polskiej Grupy Militarnej z Grupą Niewiadów 26 maja 2025 r. Jej wycena to 2,17 mld zł.

Przeczytaj też wywiad z doradcą Niewadów-PGM: Do kogo trafią miliardy na zbrojenia? „Państwo woli prywatne firmy blokować niż współpracować”

Źródło: PAP, XYZ

siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Fot. PAP/Leszek Szymański
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Historia Żółtej Floty, czyli osiem lat na Wielkim Jeziorze Gorzkim
W 1967 roku wojna sześciodniowa zatrzymała kilkanaście przepływających przez Kanał Sueski jednostek, w tym dwie polskie. Na bułgarskim statku działało kino, na brytyjskim rozgrywano mecze piłkarskie,…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
UniCredit zachęca Commerzbank, by postawił na Niemcy i Polskę
Walka o kontrolę nad Commerzbankiem wchodzi w kolejną fazę. Włoski UniCredit nie tylko krytykuje strategię niemieckiego kredytodawcy, ale przedstawia swoją własną. Wyjątkowo mocno podkreśla w niej…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Sudan po trzech latach wojny. Ruchomy front i katastrofa humanitarna
Walka o władzę w Sudanie między armią a siłami paramilitarnymi przerodziła się w największy kryzys humanitarny i przesiedleńczy na świecie
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Handel skręca w stronę parków. To one dziś napędzają inwestycje
Parki handlowe dominują na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, odpowiadając za większość nowej podaży i projektów w budowie.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Nie tylko Francja. Dlaczego francuski znów staje się językiem wpływu?
Frankofonia to dziś nie sentymentalny projekt kulturowy, ale sieć realnych powiązań politycznych, gospodarczych i edukacyjnych. Organizacja La Francophonie skupia 93 państwa, rządy i obserwatorów.…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Warszawa i Paryż wciąż nie znalazły wspólnego języka. Czy wizyta Macrona to zmieni?
Gdy Emmanuel Macron przyleci do Gdańska na spotkanie z Donaldem Tuskiem, dyplomatyczny przekaz będzie jasny: po latach zastoju relacje polsko-francuskie mają wejść w nową fazę. Traktat z Nancy z maja…
19.04.2026