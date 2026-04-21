Niewiadów – PGM debiutuje na głównym rynku GPW. Kurs spółki zaczął spadać

Niewiadów Polska Grupa Militarna zadebiutowała we wtorek na głównym rynku GPW, przechodząc z New Connect. Po początkowych wzrostach kurs spółki zaczął spadać.

Choć na początku sesji notowania Niewiadów-PGM rosły chwilami o nawet 7,8 proc. do 22 zł, to potem zaczeły spadać. Na godz. 9.50 akcje spółki są wyceniane po 20 zł. To o 2 proc. niżej wobec kursu odniesienia, który wynosi 20,4 zł.

Uroczysta ceremonia debiutu została wyznaczona na godz. 10.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła pod koniec marca prospekt spółki w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Przejście z New Connect na główny rynek GPW ma ułatwić pozyskanie szerokiego kapitału rozwojowego niezbędnego do realizacji strategii budowy suwerenności amunicyjnej w Polsce.

Niewiadów – PGM buduje zdolności produkcji amunicji wielkokalibrowej. Pomaga w tym m.in. joint venture z funduszem Forum 119 z Grupy Fidera, który zapewnił finansowanie w wysokości 310 mln zł. Polska spółka zamierza osiągnąć produkcję amunicji 155 mm na poziomie do 180 tys. sztuk rocznie. Zamierza też zasilić produkcję amunicji 40 mm.

Spółka powstała w wyniku połączenia Polskiej Grupy Militarnej z Grupą Niewiadów 26 maja 2025 r. Jej wycena to 2,17 mld zł.

