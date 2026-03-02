UOKiK w 2025 roku: 900 decyzji i ponad miliard zł kar dla firm

Prezes UOKiK wydał w 2025 roku blisko tysiąc decyzji i nałożył 1,15 mld zł sankcji. Urząd koncentrował się na ochronie konsumentów, walce ze zmowami rynkowymi oraz eliminowaniu nieuczciwych praktyk w sektorze finansowym i e-commerce. Działania pozytywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli.

W 2025 roku UOKiK wydał łącznie 900 decyzji. Z tego 369 dotyczyło ochrony konkurencji, a 530 ochrony konsumentów. Łączna wartość nałożonych kar wyniosła 1 154 060 216 zł. Ponad 580 mln zł dotyczyło ograniczania konkurencji. Z kolei 545 mln zł było efektem naruszeń zbiorowych interesów konsumentów oraz stosowania niedozwolonych klauzul.

Część wcześniejszych decyzji uprawomocniła się w 2025 roku. Do budżetu państwa wpłynęło z tego tytułu ponad 307 mln zł. Trwa także egzekucja kary wobec Gazprom w sprawie finansowania projektu Nord Stream 2. Spółka ma zapłacić 174 mln zł.

Jak podkreślił prezes Tomasz Chróstny, działania urzędu to nie tylko sankcje, ale również realne zmiany praktyk rynkowych oraz rekompensaty dla klientów. W 2025 roku wartość przysporzeń dla konsumentów wyniosła co najmniej 160 mln zł.

Ochrona konsumentów pod lupą

Urząd intensywnie kontrolował sektor finansowy. Wysokie kary otrzymały banki z grupy Pekao za nieprawidłowości przy wakacjach kredytowych. Sankcje wyniosły łącznie blisko 119 mln zł.

Dotkliwą karę, blisko 110 mln zł, otrzymała spółka P4, operator sieci Play. Sprawa dotyczyła utraty rabatów za e-fakturę i terminowe płatności. Urząd nakazał także zwrot niesłusznie pobranych środków.

Decyzję zobowiązującą wydano wobec T-Mobile. Postępowanie wykazało naliczanie opłat za subskrypcje bez zgody klientów. Konsumenci otrzymają zwroty oraz rekompensaty w wysokości 500 zł.

Podobne działania objęły PayPal. Spółka zmieniła praktyki dotyczące modyfikacji umów i zwraca klientom pobrane opłaty.

Zarzuty postawiono także Live Nation. Sprawa dotyczy klauzul umownych, między innymi opłat za depozyt bagażu podczas wydarzeń.

Urząd przyjrzał się również greenwashingowi. Wątpliwości dotyczyły działań marketingowych firm Allegro, DHL, DPD oraz InPost. Komunikaty ekologiczne mogły wprowadzać konsumentów w błąd i wpływać na decyzje zakupowe.

Urząd analizował także marketing kierowany do dzieci oraz działalność influencerów.

Zmowy rynkowe i kary dla branży rolniczej

W obszarze ochrony konkurencji szczególne znaczenie miały decyzje dotyczące rynku maszyn rolniczych. W sprawie Claas Polska oraz dealerów nałożono ponad 170 mln zł kar za podział rynku.

Jeszcze wyższe sankcje, blisko 340 mln zł, dotyczyły spółki CNH Industrial Polska i współpracujących dystrybutorów. Sprawa obejmowała wieloletnią zmowę cenową.

Urząd rozbił także trwającą niemal dekadę zmowę między Jura Poland a sieciami RTV Euro AGD, Media Markt oraz Media Expert. Firmy ustalały ceny ekspresów do kawy. Łączna kara przekroczyła 66 mln zł.

Postępowanie objęło również rynek pracy. Zarzuty postawiono właścicielowi sieci Biedronka oraz firmom transportowym. Sprawa dotyczy możliwego ograniczania mobilności kierowców między podwykonawcami.

Pozytywna ocena NIK

We wrześniu 2025 roku Najwyższa Izba Kontroli zakończyła audyt obejmujący pięć lat działalności urzędu. Kontrola miała charakter doraźny i objęła wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania. Kolegium NIK pozytywnie oceniło działania Prezesa UOKiK.

Urząd zapowiada utrzymanie wysokiej aktywności w 2026 roku. Priorytetem pozostanie ochrona konsumentów oraz wzmacnianie uczciwej konkurencji na rynku.