Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Głos staje się aktywem. Startup Moody Pines chce oddać kontrolę artystom
Startup Moody Pines pozyskał finansowanie od amerykańskich funduszy venture capital oraz polskiego S20. Spółka rozwija technologię voice AI opartą na współpracy z artystami i modelu, w którym twórcy zachowują kontrolę nad wykorzystaniem swoich głosów.
15.06.2026, 05:00
W voice AI coraz większe znaczenie mają nie tylko możliwości technologiczne, ale także prawa do głosu, jakość danych treningowych i relacje z twórcami. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy rynek voice AI jest gotowy na model, w którym twórca zachowuje prawa do własnego głosu.
- Dlaczego inwestorzy stawiają dziś na startupy budujące voice AI wokół danych pozyskiwanych bezpośrednio od artystów.
- Co może być kolejnym etapem rozwoju voice AI – technologia czy własność i kontrola nad głosem.