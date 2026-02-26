GPW. KGHM i PZU liderami spadków w WIG20. W górę szły Orange i PGE. Notowania 26 lutego 2026 r.

Główne indeksy GPW zakończyły sesję spadkami. WIG20 obniżył się o 0,93 proc., kończąc notowania na poziomie 3448,24 pkt. W dół podążyły również WIG30 (-0,77 proc.) oraz szeroki WIG, który stracił 0,67 proc.

Spadki objęły także pozostałe szerokie indeksy. WIG140 zniżkował o 0,68 proc., a WIGdivplus stracił 0,66 proc., co pokazuje, że przecena dotknęła również spółki dywidendowe. W segmencie średnich i małych firm sytuacja była stabilniejsza – mWIG40 wzrósł o 0,11 proc., a sWIG80 zyskał symboliczne 0,02 proc.

Wśród indeksów sektorowych presja była widoczna w bankach i budownictwie. WIG-BANKI spadł o 0,93 proc., natomiast WIG-BUDOW obniżył się o 0,64 proc. Lekko pod kreską znalazł się także WIG-CHEMIA, który stracił 0,11 proc.

Zdaniem analityków, to efekt wciąż nie rozwiązanej sytuacji wokół Iranu. Mimo braku porozumienia rynki zaczynają jednak wierzyć, że do wojny nie dojdzie – spadają ceny ropy i gazu, stabilna pozostaje także cena złota.

Jednocześnie Mariusz Adamiak z PKO BP uspokaja w rozmowie z PAP Biznes, że dzisiejsza korekta nie jest powodem do niepokoju. „Dzisiaj mamy na naszej giełdzie spadki, ale trzeba patrzeć na nie w kontekście tego, że bilans ostatnich kilku dni dla WIG jest na plusie. Nasza giełda od początku roku jest prawie 9 proc. w górę, po ubiegłorocznym wzroście 47 proc. Więc te dzisiejsze spadki to naprawdę kosmetyka” – tłumaczy.

Oto liderzy wzrostów i spadków w WIG20

Wśród blue chipów najmocniej rozczarował KGHM. W środę był liderem wzrostów (nawet +5,5 proc.), a dziś stał się największym spadkowiczem – kurs obniżył się o 5,91 proc.

Słabo wypadło także PZU. Spółka podała wyniki za IV kwartał 2025 r., a zysk netto spadł z 1.681 mln zł do 1.474 mln zł, wobec oczekiwań na poziomie 1.519 mln zł. W efekcie kurs ubezpieczyciela spadł na zamknięciu o 3,38 proc.

O 1,01 proc. potaniały także akcje Allegro. To reakcja na komunikat UOKiK – urzędnicy, za zgodą sądu i w asyście policji, weszli do biur spółki w Warszawie i Poznaniu w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego możliwego naruszenia konkurencji.

Liderem wzrostów w WIG20 była PGE, której akcje zyskały 7,67 proc. Wzrosty Tauronu i Energi sprawiły, że indeks WIG-ENERG wzrósł aż o 4,78 proc.

W sektorze finansowym sytuacja była słaba. Jedynie PKO BP zyskało symboliczne 0,02 proc. Najmocniej tracił BNP Paribas (-2,87 proc.), a Pekao S.A. i ING spadły o ponad 2 proc.

Te spółki radziły sobie najlepiej w mWIG40 i sWIG80

W mWIG40 najlepiej radziły sobie AB (+6,8 proc.) oraz Asbis (+6,14 proc.), po publikacji bardzo dobrych wyników finansowych. Zysk netto grupy AB w I kw. roku obrotowego 2025/26 wzrósł o 42 proc. rdr i był o 27 proc. wyższy od oczekiwań analityków. Asbis w IV kw. 2025 r. wypracował 29,3 mln USD zysku netto, powyżej konsensusu.

W sWIG80 najmocniej rosły Columbus (+17,65 proc.) oraz CI Games (+3,13 proc.). CI Games podpisało umowę ze spółką Plaion na światową dystrybucję gry „Lords of the Fallen II”.