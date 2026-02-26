Kategorie artykułu: Biznes Newsy
GPW. KGHM i PZU liderami spadków w WIG20. W górę szły Orange i PGE. Notowania 26 lutego 2026 r.
Warszawska giełda to ostatnio prawdziwy rollercoaster. Po wczorajszych wzrostach dziś nastał dzień lekkiej korekty. WIG20 spadł o 0,93 proc., a szeroki WIG stracił 0,67 proc.
Sytuacja na warszawskim parkiecie. Notowania GPW 26 lutego 2026 r. Fot: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
