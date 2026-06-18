Allegro i InPost podpisały list intencyjny, zawieszają toczące się postępowanie

Allegro oraz InPost podpisały niewiążący list intencyjny dotyczący wypracowania w nadchodzących miesiącach nowej umowy ramowej, która będzie regulować współpracę między stronami w zakresie usług dostaw poza domem (out-of-home) – poinformowało Allegro w komunikacie. Jak poinformowano, w związku z podpisaniem listu strony uzgodniły również zawieszenie aktualnie toczącego się postępowania arbitrażowego na czas trwania negocjacji nowej umowy.

Jak czytamy w komunikacie, przewidywany zakres nowej umowy obejmuje w szczególności obniżone ceny dostaw, zrewidowaną formułę indeksacji cen oraz wieloletnie ustalenia dotyczące wolumenu, przepustowości oraz poziomu świadczonych usług.

"Oczekuje się, że nowa umowa, po jej zawarciu, zastąpi dotychczasową umowę i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2031 r., zapewniając obu stronom większą przewidywalność oraz bezpieczeństwo w ramach długoterminowego planowania operacyjnego i finansowego" – napisano w komunikacie.

InPost nałożył na Allegro karę rzędu 100 mln zł, spór trafił do sądu arbitrażowego

We wrześniu 2025 r. InPost skierował sprawę przeciwko Allegro do sądu arbitrażowego. Właściciel sieci paczkomatów nałożył na największą platformę e‑commerce w Polsce karę w wysokości 98,7 mln zł za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy.

– Jeśli zawieramy umowy z naszym dostawcą czy naszym klientem i są to z założenia umowy wieloletnie, podpisywane w dobrej wierze z podejściem „win-win”, to jeśli któraś ze stron łamie jej postanowienia, mamy obowiązek reagować – powiedział w odpowiedzi na pytania redakcji XYZ.pl Rafał Brzoska, prezes InPostu.

Czytaj więcej: InPost kontra Allegro. Właściciel paczkomatów nałożył na platformę niemal 100 mln zł kary

Allegro uznało roszczenia za bezpodstawne

Allegro od początku uznawało roszczenia InPostu za bezpodstawne.

W marcu 2026 r. prezes Allegro Marcin Kuśmierz oceniał, że „jest dość spokojny o przyszłość tego postępowania".

– Jesteśmy w postępowaniu arbitrażowym. (…) Nasza optyka się nie zmieniła. Realizujemy umowę zgodnie z duchem i zapisami tego, na co się umówiliśmy z InPostem – powiedział prezes Allegro Marcin Kuśmierz na konferencji prasowej.

– Jesteśmy dość spokojni, jeśli chodzi o przyszłość tego postępowania. Myślę, że możemy się spodziewać orzeczenia na początku 2027 r. (…) Jesteśmy w pełni współpracujący – dodał prezes Marcin Kuśmierz.

Czytaj więcej: Allegro komentuje spór z InPostem, oczekuje orzeczenia na początku 2027 r.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu logo Allegro wyświetlone na iPadzie. Fot.: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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