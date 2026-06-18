Grupa Kęty wypłaci 48,97 zł dywidendy na akcję za 2025 r.

Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Kęty zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 482,77 mln zł, co daje 48,97 zł dywidendy na akcję za 2025 r. - podała spółka w komunikacie.

Dniem dywidendy jest 19 sierpnia, natomiast wypłata dywidendy będzie zrealizowana w dwóch transzach: 3 września 2026 r. dla kwoty w wysokości 160,92 mln zł oraz 4 listopada 2026 r. dla kwoty w wysokości 321,85 mln zł.

W ramach wypłaty w terminie 3 września 2026 r. dywidenda na akcję wynosi 16,33 zł na akcję natomiast w terminie 4 listopada 2026 r. wynosi 32,64 zł na akcję.

Zysk netto w 2025 roku wyniósł ok. 553 mln zł.

Kurs zamknięcia akcji Grupy Kęty na GPW wyniósł 1224 zł. Przy takim kursie stopa dywidendy Grupy Kęty wynosi 4 proc.

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Źródło: PAP, XYZ