Kategoria artykułu: Biznes
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Gra o nasze dane. BIG-i chcą uwolnienia rynku
Prace nad ustawą o kredycie konsumenckim ruszają od nowa. Biura informacji gospodarczej liczą więc na to, że uda się wyrównać rynkowe szanse między podmiotami gromadzącymi dane o naszych finansach.
Piotr Bandura, prezes ERIF BIG
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakich rozwiązań obawiają się BIG-i w projektowanych przepisach o kredycie konsumenckim.
- Jakie postulaty wysuwa ERIF Biuro Informacji Gospodarczej?
- Na czym miałopy polegać uwolenienie rynku proponowane przez Piotra Badurę, prezesa ERIF BIG?