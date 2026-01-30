Kategoria artykułu: Biznes
Grupa Azoty dociśnięta przez wierzycieli. Analityk: problemy spółki to skutek megalomanii poprzednich władz
Rosną problemy Grupy Azoty, największego krajowego producenta nawozów. Po tym, jak banki zażądały od zależnej spółki GA Polyolefins natychmiastowej spłaty kredytów, podobne roszczenie wysunął Orlen. Pod taką presją Azoty negocjują teraz kluczowe dla przyszłości grupy porozumienie z wierzycielami i warunki sprzedaży Orlenowi nowej fabryki tworzyw sztucznych. – Sytuacja chemicznej grupy jest nie do pozazdroszczenia – ocenia Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ.
30.01.2026, 05:15
Budowa fabryki polipropylenu w Policach kosztowała ponad 7 mld zł i nie została ukończona. Fot. Grupa Azoty
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Grupa Azoty ma problemy finansowe.
- Na jakim etapie są rozmowy Azotów z Orlenem o sprzedaży części aktywów.
- Jak sytuację Azotów ocenia analityk.