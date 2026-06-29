Kategoria artykułu: Biznes
Polski król bananów szykuje inwestycje za setki milionów. Chce dostarczać Polakom ogórki przez cały rok
Grupa Citronex, która rocznie produkuje ok. 60 mln kg pomidorów i sprzedaje ok. 520 tys. ton bananów, planuje największą inwestycję w swej historii. – Stawiamy na rozwój w Polsce i Europie. Zamierzamy także wejść w nowe segmenty ogrodnictwa – mówi prezes Rafał Zarzecki.
29.06.2026, 05:30
- Jednym z naszych najważniejszych projektów realizowanych obecnie jest budowa nowoczesnej fabryki rozsady w okolicach Świebodzina. To dla nas wejście w zupełnie nowy segment działalności. To największa inwestycja w historii naszej grupy. Jej wartość sięga ok. 220 mln zł. - mówi Rafał Zarzecki, prezes zarządu Citronex./ fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu / Forum
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest plan inwestycyjny Grupy Citronex ze Zgorzelca w obszarze produkcji żywności.
- Co spędza sen z powiek producentom warzyw szklarniowych.
- W których krajach Europy Citroex sprzedaje pomidory i banany.