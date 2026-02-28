Kategorie artykułu: Biznes Sport
Gwiazdy NBA mogą obstawiać mecze. Inwestują też w bukmacherów
Dzięki specjalnemu pozwoleniu, wynegocjowanemu trzy lata temu, koszykarze NBA mogą obstawiać mecze niemal wszystkich lig świata. Mają też możliwość inwestycji w zakłady bukmacherskie oraz rynki predykcyjne. Chętnie korzystają z tych przywilejów, budząc coraz większe wątpliwości etyczne. Szczególnie że w toku jest sprawa sądowa związana z największą aferą w historii NBA – obstawianiem meczów.
28.02.2026, 06:30
Giannis Antetokounmpo o swojej inwestycji w Kalshi poinformował fanów na Instagramie bezpośrednio po zamknięciu okienka transferowego w NBA. Fot. Patrick McDermott/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie prawa w zakresie inwestowania i promowania zakładów bukmacherskich wynegocjowali koszykarze NBA w ramach układu zbiorowego z 2023 r.
- W jaki sposób sytuacja transferowa Giannisa Antetokounmpo została wykorzystana przez rynki predykcyjne i samego zawodnika.
- Jakie są konsekwencje rosnącej obecności hazardu w NBA dla zawodników i relacji z kibicami.