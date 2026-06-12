Kategoria artykułu: Finanse osobiste
Artykuł sponsorowany
Hipoteczne listy zastawne w ofercie Grupy mBanku. Pomost między oszczędzaniem a inwestowaniem
Po latach dominacji depozytów i funduszy inwestycyjnych banki sięgają po instrument z XVIII-wiecznym rodowodem. mBank stawia na hipoteczne listy zastawne dla klientów indywidualnych. Emisja będzie opiewać na kwotę do 500 mln zł z możliwością zwiększenia do miliarda zł.
12.06.2026, 03:45
Hipoteczne listy zastawne mBanku wracają do łask jako odpowiedź na rosnący apetyt Polaków na bezpieczne, przewidywalne inwestowanie w średnim horyzoncie czasowym Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym są hipoteczne listy zastawne i co odróżnia je od standardowych lokat czy funduszy inwestycyjnych.
- Jak skonstruowane jest oprocentowanie i jakie zabezpieczenia chronią kapitał inwestora.
- Do kogo skierowana jest oferta mBanku i w jakim horyzoncie czasowym ten instrument ma sens.