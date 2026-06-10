Kategoria artykułu: Biznes
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mBank zmierzy finansowe tętno klientów
Pieniądze podobno szczęścia nie dają, ale ich brak lub chaos w domowym budżecie potrafią skutecznie odebrać poczucie bezpieczeństwa. mBank chce do końca roku uruchomić Kompas finansowy, usługę dla wszystkich klientów, która – jak sportowy zegarek – mierzyć będzie parametry zdrowia finansowego.
mBank chce, aby do 2030 roku co najmniej połowa ich klientów była „zdrowa finansowo”. W tym roku uruchomi nowe narzędzie, o którym opowiada Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku ds. bankowości detalicznej. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakich sześciu obszarach mBank będzie chciał monitorować zachowania swoich klientów.
- Co ma wspólnego bank ze smartwatchem.
- W jaki sposób usługa mBanku będzie działać z perspektywy klienta.