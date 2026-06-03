Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Mamy prawo zająć stanowisko”. Prezes ZBP odpowiada UOKiK i mówi o pracach z Rzecznikiem Finansowym
Podczas gdy szef UOKiK mówi o zuchwałości banków, sektor finansowy odpowiada: „w Polsce mamy negatywną konotację pojęcia lobbing”. Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich mówi o błędach w procesie legislacyjnym i zdradza, jak banki zamierzają uniknąć powtórki ze scenariusza frankowego.
03.06.2026, 17:23
Prezes ZBP Tadeusz Białek zapewnia, że banki umieją wyciągać wnioski ze swoich błędów, a jako przykład podaje liczbę ugód frankowych. Fot. Jakub Kuźmiński, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak prezes ZBP Tadeusz Białek komentuje zarzut o mocny lobbing sektora?
- Czy sektor przedstawiał propozycje kontrregulacji sankcji kredytu darmowego?
- Nad czym dokładnie pracuje ZBP wspólnie z Rzecznikiem Finansowym?