Kategoria artykułu: Biznes
IKEA buduje fabrykę i zwalnia pracowników. W branży ubyło 27 tys. etatów
Szwedzki koncern buduje w Polsce zakład, w którym po raz pierwszy będzie produkować płyty z pyłu drzewnego. Jednocześnie zwalnia pracowników w Wielbarku i Goleniowie. Spadły zamówienia na niektóre produkty, rośnie popyt na inne – tłumaczy firma. Cała branża jest w kryzysie.
03.06.2026, 04:30
Prawie 20 proc. światowej produkcji IKEA pochodzi z Polski, gdzie jest 14 fabryk. W przypadku mebli drewnianych, produkowanych przez IKEA Industry, odsetek ten wynosi 50 proc. Jednym z największych na świecie zakładów wytwarzających meble jest fabryka w Zbąszynku. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką inwestycję rozpoczęła IKEA.
- Gdzie firma zwolni pracowników, gdzie ich zwalniała w poprzednich latach.
- W jakiej sytuacji znajduje się branża meblarska.