Inwestycja w luksusowe osiedle. Furmanowie: Postanowiliśmy zrobić coś „na grubo” (WYWIAD)
Zbudowali w dekadę firmę wartą dziewięciocyfrową kwotę. Teraz budują domy i ośrodek sportów konnych premium, rozwijają własny startup oraz szukają okazji inwestycyjnych w przemyśle. – Niektóre startupy mają na własność dwa ołówki i komputer, a już wyceniają się na 40 mln zł – mówią Mariola i Damian Furmanowie, założyciele Global Pharmy.
10.03.2026, 03:45
Mariola i Damian Furmanowie wszystko robią razem nie tylko w życiu, ale też w biznesie. Po sprzedaży Global Pharmy inwestują w kilka dużych projektów i pozostają otwarci na wiele mniejszych. Fot. materiały prasowe/Mariola i Damian Furmanowie
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Mariola i Damian Furmanowie zrezygnowali z korporacji na rzecz własnego biznesu i co pomogło im odnieść sukces.
- Jak podchodzą do inwestowania na giełdzie i budowy portfela aktywów.
- Dlaczego po sprzedaży firmy zaczęli od kolejnych własnych projektów i w jakie firmy są gotowi inwestować.