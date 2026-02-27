Kategorie artykułu: Newsy Świat
Iran pod presją. Rozmowy bez przełomu, Zachód szykuje się na eskalację
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział kolejne rozmowy z udziałem pośredników w sprawie Iranu, jednocześnie nie wykluczając użycia siły. Brak przełomu w negocjacjach, ograniczony dostęp inspektorów MAEA i ruchy wojskowe USA zwiększają ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie.
27.02.2026, 23:02
Donald Trump pytany o dalsze kroki, konsekwentnie opowiada się za rozwiązaniem dyplomatycznym, nie wykluczając jednak działań militarnych. „Reuters” podkreślił, że rozmowy toczą się przy jednoczesnym zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w regionie. Fot. Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rozmowy między USA a Iranem zakończyły się bez przełomu i co to oznacza dla regionu.
- Jakie sygnały ostrzegawcze płyną z regionu.
- Dlaczego MAEA nie ma kontroli nad irańskim uranem i jakie niesie to ryzyka.