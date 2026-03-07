Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Iran w punkcie zwrotnym. Czy syn szacha przejmie władzę po wojnie?
Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego, po ponad czterech dekadach na emigracji w Stanach Zjednoczonych coraz częściej pojawia się w analizach zachodnich think tanków i mediów międzynarodowych jako potencjalny symbol transformacji politycznej Iranu. Nie jako monarcha, ale polityczny katalizator zmiany.
07.03.2026, 06:15
Reza Pahlawi i jego żona Jasmine Pahlawi podczas demonstracji w sprawie praw człowieka w Iranie, która odbyła się w czasie trwania konferencji bezpieczeństwa Monachium w Niemczech w lutym 2026 roku. Książe Reza Pahlawi to potencjalny następca tronu w Iranie. Jasmine Pahlawi jest ikoną mediów społecznościowych i symbolem nowoczesności. Fot. Hannes Magerstaedt/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kim jest Reza Pahlawi i jego żona księżniczka Jasmine.
- Czy klan Pahlawich ma ambicje i szanse na objęcie po wojnie władzy w Iranie.
- Czy Irańczycy pamiętają szacha i co o mechanizmach władzy w tym kraju pisał Ryszard Kapuściński.