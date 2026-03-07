Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.03.2026
NEWSROOM XYZ
07.03.2026 10:01

Prezydent Iranu: wstrzymamy ataki na sąsiednie kraje, o ile nie będą z nich prowadzone ataki na nas

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w wyemitowanym w sobotę przemówieniu, że tymczasowe najwyższe kierownictwo kraju zdecydowało o wstrzymaniu ostrzałów sąsiednich krajów, o ile nie będą z nich prowadzone ataki wymierzone w Iran.

Pezeszkian w przemówieniu wskazał, że dotychczasowe ataki wynikały z błędnej komunikacji we władzach irańskich.

– Uważam, że konieczne jest przeproszenie krajów sąsiednich, które zostały zaatakowane. Nie zamierzamy najeżdżać krajów sąsiednich – powiedział irański prezydent.

Iran dzieli granice lądowe z Turkmenistanem, Afganistanem, Pakistanem, Irakiem, Turcją, Armenią i Azerbejdżanem. Posiada również granice morskie z Kuwejtem, Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Omanem.

Obrona powietrzna NATO przechwyciła w środę rakietę balistyczną wystrzeloną z Iranu w kierunku Turcji. Dwa irańskie drony spadły na terytorium Azerbejdżanu, Teheran zaprzeczył jednak odpowiedzialności za ten incydent.

Krótko przed przemówieniem Pezeszkiana Iran ponownie wystrzelił pociski w kierunku Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – zauważa agencja AP.

Trump chce bezwarunkowej kapitulacji Iranu

W sobotnim przemówieniu Pezeszkian powiedział też, że wysunięte przez USA żądanie bezwarunkowej kapitulacji Iranu jest „marzeniem, które powinny zabrać ze sobą do grobu”.

W piątek prezydent USA Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że wojna z Iranem nie może skończyć się żadnym porozumieniem poza „bezwarunkową kapitulacją" tego kraju.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt wskazała po wpisie Trumpa, że „bezwarunkowa kapitulacja” Iranu oznacza moment, w którym prezydent Trump uzna, że zrealizował swoje cele, a Iran nie stanowi już zagrożenia.

Źródło: PAP/XYZ

Na zdjęciu prezydent Iranu Masud Pezeszkian
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w wyemitowanym w sobotę przemówieniu, że tymczasowe najwyższe kierownictwo kraju zdecydowało o wstrzymaniu ostrzałów sąsiednich krajów, o ile nie będą z nich prowadzone ataki wymierzone w Iran.. Fot. Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestowanie w czasach niepewności. Jak zachować spokój, gdy kursy akcji gwałtownie się zmieniają?
Na giełdzie – podobnie jak w życiu – nie da się uniknąć zaskoczeń. Można jednak nauczyć się je akceptować w sposób, który ogranicza stres i zmniejsza ryzyko pochopnych decyzji. Wyjaśniamy, jak niespodziewane informacje wpływają na rynki akcji, kiedy nie należy ich lekceważyć oraz jak reagować bez utraty kontroli nad własną strategią.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Po co król Szwecji przyjeżdża do Polski? W tle NATO, zbrojenia i nowy etap współpracy
Wojna w Ukrainie, wejście Szwecji do NATO, zakupy wojskowe wyniosły relacje między naszymi krajami na wyższy poziom. Efekt: pierwsza od 2011 roku wizyta pary królewskiej ze Sztokholmu, której towarzyszy delegacja rządowa i biznesowa. Gdzie są szanse na pogłębienie współpracy?
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zawirowania na rynku paliw. Prezes Unimotu: teraz walka toczy się o każdą baryłkę
Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie Polacy ruszyli na zakupy na stacje benzynowe w obawie przed dalszym wzrostem cen paliw. Eksperci zwiastują dalsze podwyżki cen. Tymczasem sprzedawcy koncentrują się na tym, by zabezpieczyć dostawy paliw na nasz rynek.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pool jądrowy zaczyna nabierać kształtu. Rynek ubezpieczeń szykuje wspólny front (DEBATA)
Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wymusza stworzenie mechanizmu, którego krajowy rynek ubezpieczeń jeszcze nie testował. Kilkunastu ubezpieczycieli chce wspólnie wziąć na siebie ryzyko atomowe i zbudować krajowy pool. Pytanie nie brzmi już, czy powstanie, ale jak go zorganizować, by zadziałał w praktyce. Przedstawiamy wnioski z debaty „W drodze do poolu jądrowego" zorganizowanej przez redakcję XYZ.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS ma ogłosić kandydata na premiera. Sprawdzamy giełdę nazwisk
W cieniu partyjnych sporów Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić kandydata na premiera. Ma to być osoba, która nie tylko stanie się lokomotywą wyborczą, ale także pomoże ograniczyć napięcia frakcyjne w partii. Czy Jarosław Kaczyński postawi na szeroko rozpoznawalnego polityka, czy raczej na młodszą twarz z zaplecza samorządowego? Sprawdzamy, jakie nazwiska pojawiają się w nieoficjalnych spekulacjach.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rosyjski gigant pozywa Norwegię. Spór o rybołówstwo, a w tle oskarżenia o szpiegostwo
Właściciel rosyjskiej firmy rybackiej Norebo pozwał Norwegię za odmowę dostępu do jej wyłącznej strefy ekonomicznej. Oslo twierdzi, że spółka jest powiązana z rosyjskimi służbami wywiadowczymi i zagraża bezpieczeństwu państwa. W lutym 2026 r. sąd w Oslo oddalił wniosek o przywrócenie licencji połowowych, podtrzymując sankcje.
05.03.2026