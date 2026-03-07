Prezydent Iranu: wstrzymamy ataki na sąsiednie kraje, o ile nie będą z nich prowadzone ataki na nas

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w wyemitowanym w sobotę przemówieniu, że tymczasowe najwyższe kierownictwo kraju zdecydowało o wstrzymaniu ostrzałów sąsiednich krajów, o ile nie będą z nich prowadzone ataki wymierzone w Iran.

Pezeszkian w przemówieniu wskazał, że dotychczasowe ataki wynikały z błędnej komunikacji we władzach irańskich.

– Uważam, że konieczne jest przeproszenie krajów sąsiednich, które zostały zaatakowane. Nie zamierzamy najeżdżać krajów sąsiednich – powiedział irański prezydent.

Iran dzieli granice lądowe z Turkmenistanem, Afganistanem, Pakistanem, Irakiem, Turcją, Armenią i Azerbejdżanem. Posiada również granice morskie z Kuwejtem, Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Omanem.

Obrona powietrzna NATO przechwyciła w środę rakietę balistyczną wystrzeloną z Iranu w kierunku Turcji. Dwa irańskie drony spadły na terytorium Azerbejdżanu, Teheran zaprzeczył jednak odpowiedzialności za ten incydent.

Krótko przed przemówieniem Pezeszkiana Iran ponownie wystrzelił pociski w kierunku Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – zauważa agencja AP.

Trump chce bezwarunkowej kapitulacji Iranu

W sobotnim przemówieniu Pezeszkian powiedział też, że wysunięte przez USA żądanie bezwarunkowej kapitulacji Iranu jest „marzeniem, które powinny zabrać ze sobą do grobu”.

W piątek prezydent USA Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że wojna z Iranem nie może skończyć się żadnym porozumieniem poza „bezwarunkową kapitulacją" tego kraju.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt wskazała po wpisie Trumpa, że „bezwarunkowa kapitulacja” Iranu oznacza moment, w którym prezydent Trump uzna, że zrealizował swoje cele, a Iran nie stanowi już zagrożenia.

Źródło: PAP/XYZ