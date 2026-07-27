Jak BMW chce walczyć z chińską konkurencją? Firma uruchamia własną fabrykę baterii w USA
BMW chce uniezależnić się od chińskich baterii do samochodów elektrycznych. Dlatego niedaleko swojej fabryki w amerykańskim Spartanburgu niemiecki koncern uruchamia własny zakład, produkujący ogniwa do samochodów
27.07.2026, 15:00
BMW otwiera zakład produkcji baterii w Woodruff w USA. To ma pomóc firmie pokonać chińską konkurencję. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działa nowa fabryka baterii BMW pod Spartanburgiem i dlaczego została niemal w pełni zautomatyzowana.
- Dlaczego europejscy producenci samochodów rozwijają własne kompetencje w zakresie baterii i czym grozi zaniedbanie tego obszaru.
- W jaki sposób BMW szkoli pracowników nowego zakładu i jaką rolę odgrywają w tym gogle VR.