Kategoria artykułu: Sport
Jak daleko Revolut dojedzie bolidem F1? „Dla nas ten sport jest lepszy niż mundial”
Niedzielny wyścig w Australii był dla zespołu Audi Revolut debiutem w Formule 1. Jego kierowca, Gabriel Bortoleto, zajął dziewiąte miejsce – na pierwszy rzut oka wynik niespektakularny, ale w praktyce, zwłaszcza dla fintechu Revolut, bardzo dobry. Ten bowiem również bez zwycięstw może przy pomocy Formuły 1 imponująco rozepchnąć się na światowym rynku bankowym.
10.03.2026, 05:30
Bolid zespołu Audi Revolut F1 Team, nowej ekipy w stawce Formuły 1.
Fot. Dom Gibbons/F1/Getty Images
Fot. Dom Gibbons/F1/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wielu klientów ma bank mobilny Revolut i jak wielu ludzi ogląda na całym świecie wyścigi Formuły 1.
- Dlaczego dla firmy takiej jak Revolut zaangażowanie w Formułę 1 może być marketingowym strzałem w dziesiątkę.
- W jaki sposób debiutujący w Formule 1 zespół Audi Revolut F1 Team chce przyciągnąć do siebie kibiców.