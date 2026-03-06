Kategoria artykułu: Sport
Formuła 1 w nowym wydaniu. Kluczowe będzie… hamowanie i zwalnianie
W weekend w Australii rozpocznie się nowa era w Formule 1, znacznie bardziej elektryczna od poprzednich. Wielu kibiców już komentuje, iż właśnie ginie „duch F1”. Kierowcy mają odtąd myśleć o hamowaniu i zwalnianiu, bo te czynności będą służyć do odzyskiwania energii elektrycznej. – Poprzednie zdanie jest prawdziwe, natomiast w sprawie duchów chętnie wdam się w polemikę – mówi ekspert F1 Mikołaj Sokół.
06.03.2026, 04:30
Max Verstappen, kierowca Formuły 1, podczas lutowych testów w Bahrajnie.
Fot. Mark Thompson/Getty Images
Fot. Mark Thompson/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega kluczowa zmiana w świecie Formuły 1 przed sezonem 2026.
- Dlaczego Mikołaj Sokół nie zgadza się z tezą, iż właśnie teraz, wraz z nadejściem sezonu 2026, ginie „duch Formuły 1”.
- Dlaczego według Roberta Kubicy w Formule 1 jest mniej wyprzedzania niż w Formule 3.