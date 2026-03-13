Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Jak dostać zawału na służbie i nie otrzymać odszkodowania? Witamy w PSP Olecko
Strażak z Olecka po zawale, do którego doszło w czasie służby, musiał odejść z formacji. Walczy o odszkodowanie, wskazując, że kłopoty ze zdrowiem to wynik mobbingu. Ani jego macierzysta komenda, ani komenda wojewódzka nie stwierdziły jednak uchybień. Z kilkudziesięciu spraw wszczętych w Polsce ani jednak nie potwierdziła nieodpowiednich zachowań w PSP.
Jak dostać zawału na służbie i nie otrzymać odszkodowania? Witamy w PSP Olecko. Na zdjęciu Komendant Wojewódzki PSP Michał Kamieniecki (w środku) podczas powodzi na Dolnym Śląsku w 2024 r. Fot. PAP/Maciej Kulczyñski
