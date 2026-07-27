Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Jak jedna fabryka pociągnęła w górę węgierski przemysł
Bratankowie mogą się cieszyć ze wzrostu produkcji przemysłowej. W maju była o 2,3 proc. wyższa niż w kwietniu. To jednak w dużym stopniu efekt działalności jednego zakładu – fabryki Foxconna. Bez niej majowy odczyt byłby prawdopodobnie ujemny.
Foxconn znany jest głównie jako największy na świecie producent iPhone’ów dla Apple. Fot. Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego motoryzacja przestaje być jedynym motorem wzrostu przemysłu państw Europy Środkowej i jakie sektory ją zastępują.
- Które branże węgierskiego przemysłu w największym stopniu ciągną tamtejszą gospodarkę w górę, a które jej ciążą.
- Dlaczego produkcja serwerów i sprzętu dla sztucznej inteligencji staje się coraz ważniejszym elementem działalności Foxconna oraz węgierskiej gospodarki.