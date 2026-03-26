Kategoria artykułu: Biznes
Jak Polska (nie) przyciąga inwestorów. „Coś się zatkało, nie tak miało być"
Wszystkie kraje starają się przyciągać inwestycje. A Polska? Program grantów dla inwestorów nie działa. Program grantów dla inwestycji w technologie niskoemisyjne się skończył, a kolejnego jeszcze nie uruchomiono. Ochrona przed podatkiem globalnym jest dopiero w przygotowaniu. Podobnie wygląda kwestia ułatwień w uzyskaniu zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji. Eksperci ostrzegają: firmy nie będą czekać.
26.03.2026, 05:50
Granty rządowe, wsparcie inwestycji w czyste technologie oraz zwolnienia podatkowe w Polskiej Strefie Inwestycji to instrumenty, którymi państwo zachęca firmy do budowy fabryk i tworzenia miejsc pracy właśnie w Polsce, a nie w innych krajach. Dziś część z tych narzędzi nie działa, a rząd nie wykazuje pośpiechu.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakim etapie są prace nad nowym programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki.
- Czy globalny podatek może sprawić, że Polska Strefa Inwestycji przestanie być opłacalna.
- Czy firmy inwestujące w Polsce w czyste technologie mają szansę na dofinansowanie.