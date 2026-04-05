Kategorie artykułu: Biznes Świat
Jak świat reaguje na inwazję chińskich aut i jaki błąd popełnia Unia Europejska
Wlewają się do Europy szybciej niż zakładano. Chińczycy już wyprzedzili tu Koreańczyków i gonią Japończyków. Karne cła nie działają – Bruksela wprowadzi więc ceny minimalne, co już raz skończyło się źle. A jakie strategie stosują inni?
05.04.2026, 07:15
Koncern BYD to największy chiński producent aut (4,6 mln. w 2025 r.) i największy producent elektryków na świecie. Eksportuje je za pomocą floty ośmiu samochodowców. Ich nazwy pochodzą od miast, w których BYD ma fabryki. Każdy statek liczy ok. 200 m długości i mieści 7 tys. aut. Łącznie mogą przewieźć milion pojazdów rocznie. Fot: BYD
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak świat dał się zaskoczyć chińskim producentom aut, których przed pandemią nie doceniał.
- Co się dzieje, gdy całkiem otworzymy rynek na chińskie auta, jak można kontrolować ich napływ i dlaczego Brukseli się to nie udało.
- Jaką rewolucję Bruksela wprowadziła w tym roku i dlaczego efekt może być odwrotny od zamierzonego: uczynienia europejskich producentów bardziej konkurencyjnymi.