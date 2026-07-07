Jak zarabia Donald Trump? Ponad 2 mld dolarów zysku w rok

Inwestorzy nigdy nie zapomną tego dnia. To była środa, 2 kwietnia, za oceanem bardzo wietrzna i pochmurna. Donald Trump zwołał wtedy konferencję, którą nazwał po prostu „Dzień Wyzwolenia”. W ogrodzie znajdującym się tuż pod Białym Domem prezydent USA wygłosił godzinne wystąpienie, po czym pokazał kartonowe tablice. Były na nich nazwy niemal wszystkich państw świata i nowe, gigantyczne stawki celne, nakładane przez Stany Zjednoczone na każde z państw.

Na rynku akcji zawrzało. Dni po wprowadzeniu ceł gracze giełdowi spędzili na szukaniu schronienia lub okazji. Do tej drugiej grupy – szukającej okazji – można było zaliczyć synów Donalda Trumpa. Eric i Donald Jr zarządzają pieniędzmi prezydenta USA, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników, nie ma tzw. ślepego funduszu powierniczego. Zamiast tego posiada trust dający pełny dostęp do informacji o wykonywanych transakcjach.

W ciągu dwóch sesji po „Dniu Wyzwolenia” rynki się załamały, a synowie prezydenta USA dokonali kilkuset transakcji, kupna i sprzedaży. Trzeciego dnia już tylko kupowali – za łączną wartość 3,6 mln dolarów. Następnie Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social, że nadszedł dobry moment na zakupy giełdowe i zawiesił większość zapowiedzianych ceł. Wtedy rynki wystrzeliły, a jego synowie przez kilka dni nie kupowali na giełdzie nic. Wrócili do sprzedaży, gdy ceny akcji podrosły.

Donald Trump i giełda. Transakcje oraz inwestycje po decyzjach politycznych

Jak czytamy w nowym dokumencie, rocznym sprawozdaniu finansowym Annual Financial Disclosure opublikowanym przez Amerykańskie Biuro Etyki Rządowej (Office of Government Ethics), tak było w poprzednim roku. Na kontach inwestycyjnych Donalda Trumpa odnotowano w 2025 r. aż 21 tys. transakcji giełdowych, czyli ponad 50 na dzień. Średnia wartość transakcji prezydenta USA wynosiła 4,2 mln dolarów dziennie. Wiele ruchów dokonywano w nawiązaniu do dużych decyzji politycznych.

Najwięcej na kontach inwestycyjnych Donalda Trumpa działo się 18 sierpnia. Wartość transakcji prezydenta przekroczyła tego dnia 75 mln dolarów. Prezydent kupował akcje spółek technologicznych. Ponad 5 mln wydał na Nvidię, Apple i Microsoft. Niespodziewanie zainwestował też 250 tys. dolarów w Intel, spółkę, której notowania wówczas były w kryzysie. Kilka dni później rząd USA ogłosił, że kupuje 10 proc. akcji Intela. Od tego czasu notowania spółki są 370 proc. na plusie.

Inwestycje Donalda Trumpa w spółki technologiczne i sektor sztucznej inteligencji

Prezydent USA bardzo lubi inwestować w technologię. Najczęściej handlował akcjami właśnie z tego sektora. Szczególnie aktywny był w lipcu. Dla przykładu,10 lipca wydał ponad 6 mln dolarów na Broadcom, Amazon i inne firmy. Dokładnie tego samego dnia rząd USA ogłosił AI Action Plan. To program, który nakreślił strategię dla rozwoju sztucznej inteligencji w USA i ułatwił spółkom technologicznym prowadzenie działalności. Jak? Na przykład przez usprawnienie procedur wydawania zezwoleń na budowę centrów danych i fabryk półprzewodników. Dokładnie tym zajmowały się spółki, w które zainwestował Donald Trump. Notowania więc wystrzeliły.

Bardzo ciekawy jest też przypadek MP Materials, spółki kopalnej z Las Vegas, wydobywającej metale ziem rzadkich. W maju zeszłego roku prezydent USA kupił jej akcje, chociaż rekomendacje analityków dla niej i innych amerykańskich podmiotów z sektora były negatywne. Niedługo później, w lipcu, rząd USA kupił 15 proc. udziałów w MP Materials, co doprowadziło do wystrzału notowań. Z danych wynika, że prezydent USA sprzedał część akcji spółki i zarobił na tym między 100 tys. a 1 mln dolarów.

Kryptowaluty były największym źródłem dochodów Donalda Trumpa

Nie samą giełdą żyje prezydent USA. Ba, aktywa giełdowe to wręcz mała część jego majątku i zysku w zeszłym roku. W całym 2025 r. Donald Trump zarobił 2,2 mld dolarów. Z tego ponad połowę – dokładnie 1,4 mld – wygenerował w branży kryptowalutowej.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Dokładnie 263 mln dolarów politykowi udało się zarobić na sprzedaży udziałów we własnej firmie kryptowalutowej – World Liberty Financial. Kupcem był szejk ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zaraz po transakcji rząd USA podpisał z ZEA umowę, na jej podstawie państwo otrzymało dostęp do ściśle strzeżonych amerykańskich układów scalonych wykorzystywanych w sztucznej inteligencji.

W sumie dzięki World Liberty Financial i powiązanemu z firmą stablecoinowi prezydent USA zarobił 798 mln dolarów. Do tego dołożył 635 mln dolarów z opłat transakcyjnych i licencyjnych, w związku ze swoimi kryptowalutami – WLFI i TRUMP – na których miliony osób straciły pieniądze, bo ich wartość rynkowa runęła w ostatnich miesiącach.

Ile Donald Trump zarabia na nieruchomościach, hotelach i polach golfowych

Donald Trump kiedyś znany był przede wszystkim jako magnat nieruchomości. Nadal jest obecny w tym sektorze i odnosi w nim sukcesy. Na hotelach i polach golfowych zarobił w zeszłym roku 525 mln dolarów, a na nieruchomościach wygenerował 49 mln dolarów. Sama posiadłość w Mar-a-Lago przyniosła 77 mln dolarów zysku, a pole golfowe Trump National Doral aż 212 mln dolarów. W tym roku odbył się na nim turniej rangi PGA Tour. Obiekt Donalda Trumpa wrócił do kalendarza rozgrywek po przerwie, która trwała kadencję Joe Bidena.

Pozostałe źródła dochodów Donalda Trumpa. Książki, ugody i zegarki

Działalność biznesowa prezydenta USA jest bardzo rozległa. Może zaskakiwać, na czym Donald Trump zarabia pieniądze.

Aż 86,5 mln dolarów zarobił w zeszłym roku na ugodach sądowych. Z tego 24,5 mln zapłacił mu Disney, a po 16 mln dostał od Paramounta i Mety. Do tego 4,6 mln dolarów Donald Trump dołożył ze sprzedaży zegarków sygnowanych swoim nazwiskiem.

Ze sprzedaży książki „Save America” prezydent USA otrzymał 1,9 mln dolarów. To nie jedyny dochód z działalności artystycznej. Donald Trump cały czas otrzymuje emeryturę 6,4 tys. dolarów miesięcznie od Screen Actors Guild (SAG), związku zawodowego zrzeszającego pracowników ze świata filmu. Za to jego żona zainkasowała 10 mln dolarów za film „Melania”, który wyprodukował Amazon. Para zarobiła 6 mln dolarów dzięki wirtualnej kolekcji tokenów NFT, sprzedawanych przy okazji premiery.

W dokumentach wspomniano też o prezentach wartych w sumie 370 tys. dolarów. To głównie bilety na imprezy sportowe, na których prezydent USA pojawia się coraz częściej.