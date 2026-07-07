Pilne
Dzieje się!

Sprawdź najnowsze informacje

1 z 1
Kategorie artykułu: Biznes Świat

Jak zarabia Donald Trump? Ponad 2 mld dolarów zysku w rok

Nowy dokument, który szczegółowo opisuje działalność biznesową i inwestycyjną prezydenta USA, pokazuje nie tylko, na czym zarabiał Donald Trump, ale także – kiedy. Widać, jak decyzjami politycznymi prezydent wpływa na wartość swojego portfela.

Mikołaj Śmiłowski - autor artykułu - profil
07.07.2026, 04:15
Donald Trump w czapce z napisem USA
– Wiecie, dlaczego tyle zarabiam? Bo giełda idzie w górę. Wszyscy na tym korzystamy. Ja zyskuję, bo mam mnóstwo gotówki – powiedział Donald Trump, podkreślając, że nie rozmawia z ludźmi, którzy zarządzają jego pieniędzmi. Oficjalnie pieczę nad kontami inwestycyjnymi prezydenta USA sprawują jego synowie. Fot. Andrew Harnik/Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jakie źródła przyniosły Donaldowi Trumpowi najwięcej pieniędzy w 2025 r.
  2. W jaki sposób decyzje polityczne zbiegały się z inwestycjami giełdowymi Donalda Trumpa.
  3. Jaką rolę w majątku Donalda Trumpa odgrywają kryptowaluty, nieruchomości i pozostała działalność biznesowa.
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Inwestorzy nigdy nie zapomną tego dnia. To była środa, 2 kwietnia, za oceanem bardzo wietrzna i pochmurna. Donald Trump zwołał wtedy konferencję, którą nazwał po prostu „Dzień Wyzwolenia”. W ogrodzie znajdującym się tuż pod Białym Domem prezydent USA wygłosił godzinne wystąpienie, po czym pokazał kartonowe tablice. Były na nich nazwy niemal wszystkich państw świata i nowe, gigantyczne stawki celne, nakładane przez Stany Zjednoczone na każde z państw.

Na rynku akcji zawrzało. Dni po wprowadzeniu ceł gracze giełdowi spędzili na szukaniu schronienia lub okazji. Do tej drugiej grupy – szukającej okazji – można było zaliczyć synów Donalda Trumpa. Eric i Donald Jr zarządzają pieniędzmi prezydenta USA, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników, nie ma tzw. ślepego funduszu powierniczego. Zamiast tego posiada trust dający pełny dostęp do informacji o wykonywanych transakcjach.

W ciągu dwóch sesji po „Dniu Wyzwolenia” rynki się załamały, a synowie prezydenta USA dokonali kilkuset transakcji, kupna i sprzedaży. Trzeciego dnia już tylko kupowali – za łączną wartość 3,6 mln dolarów. Następnie Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social, że nadszedł dobry moment na zakupy giełdowe i zawiesił większość zapowiedzianych ceł. Wtedy rynki wystrzeliły, a jego synowie przez kilka dni nie kupowali na giełdzie nic. Wrócili do sprzedaży, gdy ceny akcji podrosły.

Przeczytaj: W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów

Donald Trump i giełda. Transakcje oraz inwestycje po decyzjach politycznych

Jak czytamy w nowym dokumencie, rocznym sprawozdaniu finansowym Annual Financial Disclosure opublikowanym przez Amerykańskie Biuro Etyki Rządowej (Office of Government Ethics), tak było w poprzednim roku. Na kontach inwestycyjnych Donalda Trumpa odnotowano w 2025 r. aż 21 tys. transakcji giełdowych, czyli ponad 50 na dzień. Średnia wartość transakcji prezydenta USA wynosiła 4,2 mln dolarów dziennie. Wiele ruchów dokonywano w nawiązaniu do dużych decyzji politycznych.

Najwięcej na kontach inwestycyjnych Donalda Trumpa działo się 18 sierpnia. Wartość transakcji prezydenta przekroczyła tego dnia 75 mln dolarów. Prezydent kupował akcje spółek technologicznych. Ponad 5 mln wydał na Nvidię, Apple i Microsoft. Niespodziewanie zainwestował też 250 tys. dolarów w Intel, spółkę, której notowania wówczas były w kryzysie. Kilka dni później rząd USA ogłosił, że kupuje 10 proc. akcji Intela. Od tego czasu notowania spółki są 370 proc. na plusie.

Przeczytaj: Wielomiliardowa inwestycja, która zakończyła konflikt. Co zaszło między prezydentem USA a prezesem Intela

Inwestycje Donalda Trumpa w spółki technologiczne i sektor sztucznej inteligencji

Prezydent USA bardzo lubi inwestować w technologię. Najczęściej handlował akcjami właśnie z tego sektora. Szczególnie aktywny był w lipcu. Dla przykładu,10 lipca wydał ponad 6 mln dolarów na Broadcom, Amazon i inne firmy. Dokładnie tego samego dnia rząd USA ogłosił AI Action Plan. To program, który nakreślił strategię dla rozwoju sztucznej inteligencji w USA i ułatwił spółkom technologicznym prowadzenie działalności. Jak? Na przykład przez usprawnienie procedur wydawania zezwoleń na budowę centrów danych i fabryk półprzewodników. Dokładnie tym zajmowały się spółki, w które zainwestował Donald Trump. Notowania więc wystrzeliły.

Bardzo ciekawy jest też przypadek MP Materials, spółki kopalnej z Las Vegas, wydobywającej metale ziem rzadkich. W maju zeszłego roku prezydent USA kupił jej akcje, chociaż rekomendacje analityków dla niej i innych amerykańskich podmiotów z sektora były negatywne. Niedługo później, w lipcu, rząd USA kupił 15 proc. udziałów w MP Materials, co doprowadziło do wystrzału notowań. Z danych wynika, że prezydent USA sprzedał część akcji spółki i zarobił na tym między 100 tys. a 1 mln dolarów.

Przeczytaj: Donald Trump wywołał rajd akcji amerykańskich producentów ropy. „Miliardy na odbudowę infrastruktury energetycznej”

Kryptowaluty były największym źródłem dochodów Donalda Trumpa

Nie samą giełdą żyje prezydent USA. Ba, aktywa giełdowe to wręcz mała część jego majątku i zysku w zeszłym roku. W całym 2025 r. Donald Trump zarobił 2,2 mld dolarów. Z tego ponad połowę – dokładnie 1,4 mld – wygenerował w branży kryptowalutowej.

Ikona wykres interaktywny Wykres interaktywny

Dokładnie 263 mln dolarów politykowi udało się zarobić na sprzedaży udziałów we własnej firmie kryptowalutowej – World Liberty Financial. Kupcem był szejk ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zaraz po transakcji rząd USA podpisał z ZEA umowę, na jej podstawie państwo otrzymało dostęp do ściśle strzeżonych amerykańskich układów scalonych wykorzystywanych w sztucznej inteligencji.

W sumie dzięki World Liberty Financial i powiązanemu z firmą stablecoinowi prezydent USA zarobił 798 mln dolarów. Do tego dołożył 635 mln dolarów z opłat transakcyjnych i licencyjnych, w związku ze swoimi kryptowalutami – WLFI i TRUMP – na których miliony osób straciły pieniądze, bo ich wartość rynkowa runęła w ostatnich miesiącach.

Przeczytaj: Donald Trump a rynek kryptowalut. Kto na tym więcej zyskuje?

Ile Donald Trump zarabia na nieruchomościach, hotelach i polach golfowych

Donald Trump kiedyś znany był przede wszystkim jako magnat nieruchomości. Nadal jest obecny w tym sektorze i odnosi w nim sukcesy. Na hotelach i polach golfowych zarobił w zeszłym roku 525 mln dolarów, a na nieruchomościach wygenerował 49 mln dolarów. Sama posiadłość w Mar-a-Lago przyniosła 77 mln dolarów zysku, a pole golfowe Trump National Doral aż 212 mln dolarów. W tym roku odbył się na nim turniej rangi PGA Tour. Obiekt Donalda Trumpa wrócił do kalendarza rozgrywek po przerwie, która trwała kadencję Joe Bidena.

Przeczytaj: Donald Trump mesjaszem golfowych tradycjonalistów. Toczy się gra o miliardy dolarów

Pozostałe źródła dochodów Donalda Trumpa. Książki, ugody i zegarki

Działalność biznesowa prezydenta USA jest bardzo rozległa. Może zaskakiwać, na czym Donald Trump zarabia pieniądze.

Aż 86,5 mln dolarów zarobił w zeszłym roku na ugodach sądowych. Z tego 24,5 mln zapłacił mu Disney, a po 16 mln dostał od Paramounta i Mety. Do tego 4,6 mln dolarów Donald Trump dołożył ze sprzedaży zegarków sygnowanych swoim nazwiskiem.

Ze sprzedaży książki „Save America” prezydent USA otrzymał 1,9 mln dolarów. To nie jedyny dochód z działalności artystycznej. Donald Trump cały czas otrzymuje emeryturę 6,4 tys. dolarów miesięcznie od Screen Actors Guild (SAG), związku zawodowego zrzeszającego pracowników ze świata filmu. Za to jego żona zainkasowała 10 mln dolarów za film „Melania”, który wyprodukował Amazon. Para zarobiła 6 mln dolarów dzięki wirtualnej kolekcji tokenów NFT, sprzedawanych przy okazji premiery.

W dokumentach wspomniano też o prezentach wartych w sumie 370 tys. dolarów. To głównie bilety na imprezy sportowe, na których prezydent USA pojawia się coraz częściej.

Główne wnioski

  1. Największym źródłem dochodów Donalda Trumpa w 2025 r. okazały się kryptowaluty. Według opisanych danych ponad połowa z 2,2 mld dolarów zysku pochodziła z działalności związanej z World Liberty Financial oraz powiązanymi tokenami. Znaczące wpływy przyniosły również opłaty licencyjne i transakcyjne, co pokazuje, że aktywność w sektorze cyfrowych aktywów stała się ważniejsza niż tradycyjne inwestycje giełdowe czy nieruchomości.
  2. Dokument opisuje liczne przypadki, w których decyzje inwestycyjne miały poprzedzać lub towarzyszyć istotnym działaniom administracji USA. Są przykłady zakupów akcji spółek technologicznych oraz firm z sektora metali ziem rzadkich przed ogłoszeniem decyzji, które mogły wpływać na ich wyceny. Jednocześnie widać dane dotyczące bardzo dużej liczby transakcji wykonywanych na rachunkach inwestycyjnych powiązanych z majątkiem prezydenta.
  3. Majątek Donalda Trumpa pozostaje silnie zdywersyfikowany i opiera się na wielu źródłach przychodów. Oprócz inwestycji finansowych obejmuje działalność w sektorze nieruchomości, hoteli i pól golfowych, a także dochody z ugód sądowych, sprzedaży książek, produktów sygnowanych nazwiskiem oraz działalności związanej z mediami i rozrywką. Dane pokazują, że jego przychody pochodzą z wielu niezależnych segmentów rynku, a nie z jednego dominującego biznesu.