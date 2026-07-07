Jak zarabia Donald Trump? Ponad 2 mld dolarów zysku w rok
Nowy dokument, który szczegółowo opisuje działalność biznesową i inwestycyjną prezydenta USA, pokazuje nie tylko, na czym zarabiał Donald Trump, ale także – kiedy. Widać, jak decyzjami politycznymi prezydent wpływa na wartość swojego portfela.
07.07.2026, 04:15
– Wiecie, dlaczego tyle zarabiam? Bo giełda idzie w górę. Wszyscy na tym korzystamy. Ja zyskuję, bo mam mnóstwo gotówki – powiedział Donald Trump, podkreślając, że nie rozmawia z ludźmi, którzy zarządzają jego pieniędzmi. Oficjalnie pieczę nad kontami inwestycyjnymi prezydenta USA sprawują jego synowie. Fot. Andrew Harnik/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie źródła przyniosły Donaldowi Trumpowi najwięcej pieniędzy w 2025 r.
- W jaki sposób decyzje polityczne zbiegały się z inwestycjami giełdowymi Donalda Trumpa.
- Jaką rolę w majątku Donalda Trumpa odgrywają kryptowaluty, nieruchomości i pozostała działalność biznesowa.