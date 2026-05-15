W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów

Pojawiły się nowe dane o tym, jakimi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale. Na liście znalazły się takie firmy jak Nvidia, Microsoft i Meta Platforms. Łączna wartość zleceń wyniosła co najmniej kilkaset milionów dolarów.

15.05.2026, 22:13
Ile Donald Trump zarabia na swoich inwestycjach? W tym roku indeks S&P 500 jest ponad 8 proc. na plusie. Zaliczył odbicie na przełomie marca i kwietnia.

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. W jakie spółki i aktywa inwestował Donald Trump w pierwszym kwartale 2026 r.
  2. Dlaczego transakcje finansowe prezydenta USA są publikowane przez Amerykańskie Biuro Etyki Rządowej.
  3. Czym różni się fundusz powierniczy Donalda Trumpa od tzw. ślepego funduszu używanego przez poprzednich prezydentów USA.
Amerykańskie Biuro Etyki Rządowej (Office of Government Ethics) opublikowało dwa dokumenty wskazujące, którymi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale 2026 r. Dane są dostępne publicznie i ukazują się co trzy miesiące. Procedura ma zapobiegać konfliktom interesu we władzach państwowych w USA.

Prezydent Stanów Zjednoczonych handlował aktywami giełdowymi powiązanymi z takimi spółkami jak Nvidia, Microsoft, Oracle, Broadcom, Oracle, Bank of America i Goldman Sachs. Nie wiadomo, jakiego rodzaju były to aktywa – akcje, obligacje czy może kontrakty.

Na liście transakcji polityka pojawiły się też obligacje municypalne, czyli papiery wartościowe emitowane przez samorządy terytorialne, które miały finansować lokalne inwestycje. Jak podaje CNBC, to jedno z ulubionych aktywów prezydenta USA i od początku 2026 r. wydał na nie ponad 100 mln dolarów.

Łącznie w pierwszych trzech miesiącach 2026 r. wartość transakcji Donalda Trumpa przekroczyła 220 mln dolarów.

Największe transakcje Donalda Trumpa objęły Amazon, Apple i Meta Platforms

Ciekawa jest lista większych transakcji, których wartość przekroczyła 1 mln dolarów. Dotyczyły funduszu powiązanego z indeksem S&P 500. Największe sumy Donald Trump przeznaczył na aktywa związane ze spółkami: Amazon, Microsoft i Meta Platforms.

Nie podano informacji, kiedy zrealizowano te transakcje. Nie wiadomo też, z którego rachunku oraz kto ich dokonywał. Pieniądze prezydenta USA są w truście zarządzanym przez jego dzieci.

Nie jest to jednak tzw. ślepy fundusz powierniczy. Z takiego korzystali prezydenci Barrack Obama i Joe Biden i jako beneficjenci nie mieli wiedzy o działaniach powiernika. Donald Trump ma jednak zwykły fundusz powierniczy i jako właściciel ma dostęp do informacji o transakcjach.

Raporty finansowe Donalda Trumpa pokazują stałą strategię inwestycyjną

W regularnie publikowanych raportach dotyczących transakcji wykonywanych przez Donalda Trumpa – albo realizowanych w jego imieniu – widać przywiązanie do tych samych aktywów. To duże spółki giełdowe i obligacje municypalne.

Prezydent USA musi dzielić się tymi danymi, zgodnie z federalnymi przepisami etycznymi. Informacje ujawniają wiele, ale nie wszystko. Nie uwzględniają np. transakcji o wartości niższej niż 1 tys. dolarów.

Wkrótce pojawi się roczny raport finansowy Donalda Trumpa. Obejmie aktywa i przychody jego przedsiębiorstw, takich jak pola golfowe czy firmy kryptowalutowe.

Główne wnioski

  1. Transakcje finansowe powiązane z Donaldem Trumpem w pierwszym kwartale 2026 r. przekroczyły 220 mln dolarów. Inwestycje obejmowały przede wszystkim aktywa związane z dużymi amerykańskimi spółkami technologicznymi i finansowymi, takimi jak Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon i Meta Platforms. Istotną część portfela stanowiły również obligacje municypalne.
  2. Raporty publikowane przez Amerykańskie Biuro Etyki Rządowej pokazują jedynie część informacji o transakcjach. Nie ujawniono dokładnych dat operacji, rodzaju aktywów ani osób wykonujących zlecenia. Wiadomo jednak, że majątek Donalda Trumpa znajduje się w funduszu powierniczym zarządzanym przez jego dzieci, a sam właściciel ma dostęp do informacji o transakcjach.
  3. Publikacja danych wynika z federalnych przepisów etycznych obowiązujących prezydenta USA. Raporty mają zwiększać przejrzystość działań finansowych i ograniczać ryzyko konfliktu interesów.