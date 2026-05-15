W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów

Amerykańskie Biuro Etyki Rządowej (Office of Government Ethics) opublikowało dwa dokumenty wskazujące, którymi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale 2026 r. Dane są dostępne publicznie i ukazują się co trzy miesiące. Procedura ma zapobiegać konfliktom interesu we władzach państwowych w USA.

Prezydent Stanów Zjednoczonych handlował aktywami giełdowymi powiązanymi z takimi spółkami jak Nvidia, Microsoft, Oracle, Broadcom, Oracle, Bank of America i Goldman Sachs. Nie wiadomo, jakiego rodzaju były to aktywa – akcje, obligacje czy może kontrakty.

Na liście transakcji polityka pojawiły się też obligacje municypalne, czyli papiery wartościowe emitowane przez samorządy terytorialne, które miały finansować lokalne inwestycje. Jak podaje CNBC, to jedno z ulubionych aktywów prezydenta USA i od początku 2026 r. wydał na nie ponad 100 mln dolarów.

Łącznie w pierwszych trzech miesiącach 2026 r. wartość transakcji Donalda Trumpa przekroczyła 220 mln dolarów.

Największe transakcje Donalda Trumpa objęły Amazon, Apple i Meta Platforms

Ciekawa jest lista większych transakcji, których wartość przekroczyła 1 mln dolarów. Dotyczyły funduszu powiązanego z indeksem S&P 500. Największe sumy Donald Trump przeznaczył na aktywa związane ze spółkami: Amazon, Microsoft i Meta Platforms.

Nie podano informacji, kiedy zrealizowano te transakcje. Nie wiadomo też, z którego rachunku oraz kto ich dokonywał. Pieniądze prezydenta USA są w truście zarządzanym przez jego dzieci.

Nie jest to jednak tzw. ślepy fundusz powierniczy. Z takiego korzystali prezydenci Barrack Obama i Joe Biden i jako beneficjenci nie mieli wiedzy o działaniach powiernika. Donald Trump ma jednak zwykły fundusz powierniczy i jako właściciel ma dostęp do informacji o transakcjach.

Raporty finansowe Donalda Trumpa pokazują stałą strategię inwestycyjną

W regularnie publikowanych raportach dotyczących transakcji wykonywanych przez Donalda Trumpa – albo realizowanych w jego imieniu – widać przywiązanie do tych samych aktywów. To duże spółki giełdowe i obligacje municypalne.

Prezydent USA musi dzielić się tymi danymi, zgodnie z federalnymi przepisami etycznymi. Informacje ujawniają wiele, ale nie wszystko. Nie uwzględniają np. transakcji o wartości niższej niż 1 tys. dolarów.

Wkrótce pojawi się roczny raport finansowy Donalda Trumpa. Obejmie aktywa i przychody jego przedsiębiorstw, takich jak pola golfowe czy firmy kryptowalutowe.