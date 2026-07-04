Prawie milion inwestorów straciło na kryptowalucie Trumpa

Według analizy firmy Nansen, prawie milion użytkowników rynku kryptowalut poniosło łączne straty na poziomie 3,81 mld dol. (ok. 15,2 mld zł) na memecoinie powiązanym z Donaldem Trumpem.

Model biznesowy tokena zakładał, że podmioty powiązane z Trumpem zarabiają na każdej transakcji, niezależnie od tego, czy cena rośnie, czy spada. Fot. Kevin Dietsch/Getty Images News

Z dokumentów finansowych wynika, że Donald Trump oraz jego podmioty zarobili na projektach kryptowalutowych setki milionów dolarów.

Rynek memecoina $TRUMP, uruchomionego w styczniu 2025 r. tuż przed zaprzysiężeniem prezydenta, okazał się wyjątkowo niekorzystny dla większości inwestorów detalicznych. Dane firmy analitycznej Nansen wskazują, że do końca czerwca na tokenie straciło pieniądze 988 905 użytkowników rynku kryptowalut.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

Według raportu, łączne straty tych inwestorów wyniosły 3,81 mld dol. (ok. 15,2 mld zł). Oznacza to, że około dwie trzecie wszystkich kupujących znalazło się pod kreską, często ponosząc znaczące straty kapitału.

Skala przeceny tokena była gwałtowna. Cena $TRUMP spadła do poziomu 1,76 dol. (ok. 7 zł), podczas gdy w szczycie sięgała 75,35 dol. (ok. 301 zł). Oznacza to spadek wartości o około 97 proc. od najwyższych notowań.

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Część strat jest na razie tylko „na papierze”, ponieważ wielu inwestorów wciąż utrzymuje swoje aktywa, licząc na odbicie rynku. Jednak dane Nansen pokazują, że trend spadkowy utrzymuje się od dłuższego czasu, a płynność rynku wyraźnie się pogorszyła.

W analizie zwrócono również uwagę na strukturę rynku, w której duże znaczenie miały szybkie transakcje realizowane przez zaawansowanych traderów i algorytmy. To właśnie oni w wielu przypadkach wychodzili z rynku z zyskiem, zanim nastąpiła fala wyprzedaży ze strony inwestorów detalicznych.

Istotnym elementem całego mechanizmu był sposób, w jaki projekt był promowany i monetyzowany przez jego twórców, w tym obecnego prezydenta USA.

Mechanizm zysków i polityczny wymiar projektu

Według danych ujawnionych w raporcie oraz w dokumentach finansowych, Donald Trump uzyskał około 636 mln dol. (ok. 2,54 mld zł) z przedsięwzięć związanych z kryptowalutami, w tym z memecoinem $TRUMP. Łączne dochody Trumpa z działalności biznesowej w 2025 roku miały wynieść co najmniej 2,2 mld dol. (ok. 8,8 mld zł), przy czym kryptowaluty stanowiły jeden z kluczowych obszarów tej aktywności.

Model biznesowy tokena zakładał, że podmioty powiązane z Trumpem zarabiają na każdej transakcji, niezależnie od tego, czy cena rośnie, czy spada. W praktyce oznaczało to stały przepływ przychodów od aktywności inwestorów.

Promocja projektu była prowadzona m.in. poprzez media społecznościowe, w tym platformę Truth Social, gdzie zachęcano użytkowników do zakupu tokena i udziału w „społeczności Trumpa”.

Według Nansen, mimo strat większości uczestników, około 500 tys. portfeli odnotowało zyski o łącznej wartości 4 mld dol. (ok. 16 mld zł). Były to jednak głównie wczesne wejścia na rynek oraz transakcje realizowane przez wyspecjalizowanych traderów i boty.

W efekcie doszło do klasycznego efektu asymetrii informacji, w którym późniejsi inwestorzy detaliczni przejmowali aktywa po znacznie zawyżonych cenach.

World Liberty Financial i szerszy ekosystem kryptowalutowy

Równolegle do projektu $TRUMP rozwijany był ekosystem World Liberty Financial, który również stał się źródłem znaczących przychodów. Z danych finansowych wynika, że przedsięwzięcie to wygenerowało około 799 mln dol. (ok. 3,2 mld zł) przychodów dla podmiotów powiązanych z rodziną Trumpa.

Token $WLFI, związany z projektem, odnotował jednak gwałtowny spadek wartości i stracił około 82 proc., osiągając poziom 0,057 dol. (ok. 0,23 zł). W analizowanej próbie 26 663 portfeli aż 85 proc. inwestorów poniosło straty, które wyniosły łącznie około 83 mln dol. (ok. 332 mln zł).

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Eksperci podkreślają jednocześnie, że dane te obejmują jedynie część rynku, ponieważ wiele transakcji odbywa się poza publicznie dostępnymi rejestrami.

Spółka World Liberty Financial argumentuje, że spadki są skutkiem ogólnych warunków rynkowych i korekty na rynku kryptowalut, w tym spadków Bitcoina. Mimo strat inwestorów i dużej zmienności rynku, projekt pozostaje przedmiotem analiz regulatorów i ekspertów prawa, którzy nie wykluczają przyszłych pozwów zbiorowych ze strony poszkodowanych użytkowników.

Źródło: New York Times