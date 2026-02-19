Kategorie artykułu: Polityka Świat
Japońska „żelazna dama” coraz mocniejsza. Czy poradzi sobie z USA?
Kolejne zwycięstwo wyborcze dało premier Japonii Sanae Takaichi zielone światło dla ambitnych reform. Kraj Wschodzącego Słońca wzmacnia armię, utrzymuje twardy kurs wobec Chin i chce odgrywać większą rolę w Azji. W tle pozostają jednak niepewność sojuszu z USA oraz narastające problemy gospodarcze.
19.02.2026, 14:11
Plakaty z wizerunkiem Sanae Takaichi, pierwszej kobiety na stanowisku premiera Japonii oraz przewodniczącej Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP). Fot. James Matsumoto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Sanae Takaichi, pierwsza kobieta na czele japońskiego rządu, zamierza wykorzystać historyczne zwycięstwo wyborcze do realizacji celów politycznych i wojskowych.
- Jakie konkretne projekty inwestycyjne w USA ogłoszono w ramach japońskiego pakietu o wartości 550 mld dolarów i czego Tokio oczekuje w zamian.
- Z jakimi wyzwaniami gospodarczymi, dyplomatycznymi i wewnętrznymi musi się zmierzyć premier po uzyskaniu ogromnej przewagi w parlamencie.