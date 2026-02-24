Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Państwa, miasta. Raport XYZ Sezon 1 Odc. 41
Jasna i ciemna twarz AI, rosyjsko-koreańska propaganda i syty ramadan
W przededniu czwartej rocznicy agresji Putina na Ukrainę Rosja nasiliła swoją propagandę uderzającą w Koreę Południową. Z kolei w Korei Północnej rodzi się kult „świętych” żołnierzy, walczących u boku Rosjan przeciwko Ukraińcom. Świat debatuje o roli sztucznej inteligencji, a muzułmanie świętując ramadan… objadają się.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Jak Rosja i Korea Północna wykorzystują propagandowo wojnę w Ukrainie.
- Jakie są szanse na demokratyzację sztucznej inteligencji i ukrócenie opartej na AI działalności przestępczej.
- Dlaczego problem Sahary Zachodniej antagonizuje Algierię i Maroko i czy te niesnaski można załagodzić.