Jeśli biegać, to za piłką. Neurobiolog wyjaśnia, kiedy sport zwiększa wydajność mózgu
Minister sportu chce wprowadzić do klas I-III prawdziwy W-F, czyli prowadzony przez wykwalifikowanych nauczycieli. Zapytaliśmy neurobiologa Wojciecha Glaca, czy powyższe rozwiązanie wpłynęłoby korzystnie na rozwój intelektualny uczniów. Z jego odpowiedzi można wysnuć wniosek, iż taką profesjonalizację „wuefu” należy przeprowadzić z umiarem. Bo zwykłe rzucenie dzieciom piłki bywa dla ich mózgów korzystniejsze niż nauka przewrotów w przód.
15.04.2026, 03:44
Dr Wojciech Glac z Uniwersytetu Gdańskiego w swojej pracy zajmuje się neurobiologią i od 15 lat organizuje w Trójmieście Dni Mózgu, spotkania poświęcone popularyzowaniu tego, w jaki sposób myślimy i jak możemy poprawić ten proces. Fot. Wojciech Glac/zasoby własne
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie biologiczne procesy stoją za pozytywnym wpływem sportu na rozwój umysłowy człowieka.
- Dlaczego piłka nożna jest bardziej wartościowym sportem dla umysłu człowieka niż samo bieganie.
- Które badania świadczą o tym, że najmłodsi uczniowie polskich szkół są coraz słabiej wysportowani.