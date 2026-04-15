Jeśli biegać, to za piłką. Neurobiolog wyjaśnia, kiedy sport zwiększa wydajność mózgu

Kilka lat temu warszawska Akademia Wychowania Fizycznego przygotowała raport, wedle którego prawie 90 proc. uczniów z klas I-III nie potrafi wykonać przewrotu w przód. Jakiś czas później ministerstwa edukacji i sportu przedstawiły badania, według których polscy uczniowie skaczą z miejsca w dal 20 cm bliżej niż ich poprzednicy 25 lat wcześniej.

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki powtarza, iż najważniejszą dla niego sprawą w przygotowywanej Strategii Rozwoju Sportu jest to, by do klas I-III wprowadzić lekcje wychowania fizycznego z prawdziwego zdarzenia. Czyli takie prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli, a nie tych od edukacji wczesnoszkolnej.

Przywołane wyżej wyniki badań muszą niepokoić, a jednak byłoby niedobrze, gdyby minister i jego doradcy profilowali nowe lekcje „wuefu” tylko pod kątem sprawności fizycznej dzieci. Zbyt duży nacisk na naukę „przewrotów” w klasach I-III nie przysłużyłby się uczniom w kontekście wsparcia ich rozwoju umysłowego. Lepsza jest w tym kontekście gra w piłkę nożną.

Jak sport wspiera mózg

– Regularna, umiarkowana aktywność fizyczna – ale właśnie taka, która wymaga myślenia nad tym, co zrobić – może wspierać u dzieci rozwój niektórych procesów poznawczych. W sposób umiarkowany, ale widoczny. Jest to potwierdzone badaniami. Podkreślam to, iż chodzi o aktywność fizyczną, która oprócz ruchu wymaga też podejmowania decyzji, reagowania na zmiany i przewidywania sytuacji. A zatem: niekoniecznie same biegi lub skoki, tylko raczej piłka nożna lub koszykówka. Trzeba tu myśleć, w jaki sposób zmylić rywala, jak go minąć. Komu podać piłkę i jak zmienić plan działania, gdy sytuacja na boisku się zmienia, gdy partner z drużyny, do którego chcieliśmy podać, już ma obrońcę na plecach... – mówi dr Wojciech Glac z Uniwersytetu Gdańskiego, neurobiolog i popularyzator wiedzy o mózgu.

Naukowiec wyjaśnia, iż referowana wyżej aktywność fizyczna w pewnym sensie „formatuje” mózg – tworzy stan, w którym wydajniej przyswaja wiedzę oraz umiejętności.

– Regularny wysiłek fizyczny stwarza mózgowi lepsze warunki do uczenia się, samoregulacji i sprawnego działania. W każdym wieku aktywność fizyczna zwykle działa korzystnie na funkcjonowanie mózgu, w dzieciństwie ma ona jednak szczególne znaczenie, bo to okres bardzo intensywnego rozwoju funkcji poznawczych – wyjaśnia dr Wojciech Glac.

Jak można scharakteryzować owe „lepsze warunki do uczenia się”? Dr Wojciech Glac mówi o skupieniu uwagi, funkcjonowaniu pamięci roboczej i panowaniu nad swoim zachowaniem oraz emocjami. Wszystko to wpływa na efektywność procesu uczenia się.

Czym jest myślenie

– Jasne jest dla każdego, że ruch wiąże się z pobudzeniem układu krążenia, co poprawia ukrwienie mózgu, a to wpływa na jego pracę. Sprawniej pracują sieci neuronowe. A proces uczenia się i nabywania umiejętności jest równoważny z przebudową, wzmacnianiem i osłabianiem odpowiednich połączeń w sieciach neuronowych. Każda nowa wiedza czy umiejętność wiąże się ze zmianami w tym, jak współpracują ze sobą neurony w różnych częściach mózgu. Każda nowa wiedza czy umiejętność wiąże się z jakąś zmianą plastyczną – czasem jest to wzmocnienie połączeń, czasem ich osłabienie, a czasem przebudowa całych wzorców połączeń. W skrócie: chodzi o utrwalenie lub przebudowę sposobu, w jaki informacje przepływają przez sieci nerwowe – wyjaśnia dr Wojciech Glac.

Dlaczego osłabianie połączeń w sieciach neuronowych również oznacza rozwój? Możemy w uproszczeniu powiedzieć, że bez osłabiania niektórych połączeń nasz mózg bywałby zagubiony. Dany bodziec „rozgrzewałby” sieci neuronowe do czerwoności, jednak niewiele by z tego wynikało. Mózg miałby trudności z identyfikacją szlaków, którymi w danym momencie powinny przebiec impulsy, by wytworzyć spójną myśl.

– Rodzimy się z bardzo dużą liczbą połączeń, a rozwój mózgu polega między innymi na porządkowaniu i wzmacnianiu tych, które okazują się najbardziej użyteczne. To, iż nasz organizm potrafi usuwać połączenia, jest bardzo istotne – dzięki temu działanie sieci nerwowych staje się sprawniejsze i bardziej precyzyjne – mówi dr Wojciech Glac.

Wyjaśnia następnie, co dokładnie wpływa na pozytywny związek sportu i pracy mózgu.

– W pracujących mięśniach wytwarzane są miokiny oraz mleczan. To substancje, które mogą uruchamiać sygnały wspierające plastyczność mózgu, w tym czynniki wzrostowe. Im bardziej ruch połączony jest z myśleniem, tym większa szansa na uruchomienie takich sygnałów. Gdy to następuje, tworzą się korzystniejsze warunki do nabywania wiedzy oraz umiejętności – w mózgu łatwiej dochodzi do porządkowania, wzmacniania i utrwalania połączeń między neuronami. Podkreślę, iż mowa o „tworzeniu warunków do…”. Bo sama aktywność fizyczna oczywiście nie zastępuje edukacji. Tworzy stan, w którym proces nauki może być wydajniejszy – kończy dr Wojciech Glac.

Efekty zbyt słabe, by rezygnować z przewrotów

Naukowiec z Uniwersytetu Gdańskiego podkreśla też, iż wyniki badań dotyczące omawianego tu zagadnienia – wpływu sportu na rozwój intelektualny dzieci – są jednoznaczne, ale nie można ich nazwać spektakularnymi. Dlatego też – dodajemy już z naszej strony – błędem Ministerstwa Sportu i Turystyki byłoby też oczywiście ułożenie nowego „wuefu” w taki sposób, by wspierał on przyswajanie przez uczniów matematyki.

O przewrotach w przód lub w tył też nie można zapominać, zresztą one też mogą w jakiś sposób pomóc w zmaganiach z matematyką. Nie tylko zwiększają sprawność fizyczną, ale też wyostrzają charakter – wszak w wielu przypadkach wykonanie tych ćwiczeń wymaga przezwyciężenia różnych oporów organizmu. A taka umiejętność – wychodzenie poza strefę komfortu, stawianie czoła problemom, branie byka za rogi – bardzo się przydaje, kiedy trzeba zabrać się za jakąś szkolną łamigłówkę.