Kategoria artykułu: Świat
Jest strategia, brakuje farmerów. Kto będzie uprawiał ziemię w Kanadzie?
Kanada ma od kilku tygodni krajową strategię bezpieczeństwa żywnościowego. Jednak nie odpowiada ona na ważne pytanie: kto będzie uprawiał ziemię i czy będą to głównie wielkie korporacje. Kanada ma bowiem sporo problemów: starzejących się farmerów, brak zachęt dla młodych i niezrównoważony rozwój rolnictwa.
30.07.2026, 05:01
Kanadyjscy farmerzy mają prawny sposób trwałej ochrony swoich gospodarstw, tzw. Farmland Easement Agreement, który zabezpiecza przed zmianami przeznaczenia ziemi rolnej na przyszłość i niektórzy farmerzy z FEA korzystają. Rządowa strategia bezpieczeństwa żywnościowego brzmi ładnie jako hasło, ale na razie skuteczniejsi są sami farmerzy. Fot. Getty
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy strategia bezpieczeństwa żywnościowego rządu Kanady sprzyja farmerom.
- Dlaczego młodym farmerom w Kanadzie trudno zacząć pracować w rolnictwie i czy rząd federalny może chronić rolnictwo przed deweloperami, korporacyjnymi właścicielami ziemi i centrami danych.
- Dlaczego kanadyjskie farmy skazane są na nieustanny wzrost i co z tym ma wspólnego globalizacja.