Już nie tylko Coca-Cola i Pepsi. Gigant spożywczy reaktywuje legendarną markę
Coca-Cola i Pepsi od lat rywalizują o dominację na rynku napojów gazowanych, ale korzysta na tym trzeci gracz. Keurig Dr Pepper awansował na drugie miejsce sprzedaży swojego flagowego napoju i idzie dalej – reaktywuje popularną na południu USA markę coli. Podczas gdy rywale stawiają na wersje bezcukrowe, firma wybiera prostszą strategię: klasyczną, pełnocukrową colę.
22.03.2026, 07:45
W 2024 r. przychody ze sprzedaży napojów gazowanych w USA wyniosły 89 mld dolarów. Pod tym względem w latach 2019–2024 rynek zaliczył delikatne odbicie dzięki popandemicznemu wzrostowi popularności jedzenia na mieście, wynika z badań MarketLine. Wolumen sprzedaży jednak spadł. Fot. Sean Gallup/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Keurig Dr Pepper reaktywuje markę RC Cola i ponownie wchodzi do rywalizacji na rynku coli.
- Jak zmienia się rynek napojów gazowanych w USA w kontekście rosnącej popularności napojów bezcukrowych i „zdrowszych” alternatyw.
- Jaką rolę w kulturze południowych Stanów Zjednoczonych odgrywa RC Cola i dlaczego może to pomóc w jej powrocie na rynek ogólnokrajowy.