Kanada przed wielką zmianą. Firmy przechodzą na emeryturę razem z właścicielami
Kanadyjski biznes wchodzi w moment przełomowy. W ciągu dekady większość właścicieli małych firm chce zakończyć działalność i coraz częściej myśli o sprzedaży przedsiębiorstw pracownikom. Tymczasem na rynek wchodzi pokolenie Z, które inaczej definiuje karierę, awans i sens pracy.
25.02.2026, 03:45
Kanadyjski biznes wchodzi w dekadę wielkiej zmiany pokoleniowej. Fot. GCShutter/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki odsetek właścicieli kanadyjskich firm przejdzie na emeryturę, komu zamierzają sprzedać swoje przedsiębiorstwa i dlaczego coraz częściej myślą o sprzedaży firm pracownikom.
- Czy pokolenie Z rzeczywiście jest tak leniwe, jak się uważa, skąd bierze się ich poczucie wypalenia oraz jak postrzegają wartość miejsca pracy.
- Czy kanadyjscy przedsiębiorcy zwracają uwagę na paszport potencjalnego kupującego.