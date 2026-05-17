Kapitan, który lubił chodzić pod prąd. Co dziś robi Michał Kubiak

Prowadzący rozmowę z Michałem Kubiakiem Grzegorz Nawacki zapytał: „A jak właściwie wybiera się kapitana drużyny?”.

– Przyszedłem do trenera i powiedziałem, że ja chcę. No dobrze, a mówiąc poważnie… – zaczął odpowiadać Michał Kubiak.

Gdyby nie dodał tego, że żartuje, kibice siatkówki przyjęliby tę wersję ze spokojem. Przyjście do trenera z taką propozycją wydaje czymś idealnie zgodnym ze stylem Michała Kubiaka w reprezentacji Polski. Został zapamiętany przez kibiców jako zawadiaka, który działa nieszablonowo – i nie uchyla się również wtedy, gdy trzeba sprowokować rywali, wyprowadzić ich z równowagi.

– Decyzję o tym, kto ma być kapitanem, podejmuje trener. Zapewne po dokonaniu odpowiedniej analizy. I jest to tzw. decyzja podjęta jednogłośnie, bo przez jedną osobę – tłumaczył z uśmiechem Kubiak.

Trudy siatkówki

Był kapitanem reprezentacji Polski w czasie złotych dla niej mistrzostw świata w 2018 r. Ma też złoto z poprzedniej edycji (2014). Nadal gra w siatkówkę, chociaż już nie w narodowej drużynie.

– Ja naprawdę nadal lubię ten sport, lubię po prostu grać w siatkówkę. Mimo że ta dyscyplina wiąże się z obciążeniami, o których pewnie nie wszyscy kibice wiedzą. Bywa, że w nocy ktoś musi nas podprowadzić do toalety… No i jesteśmy poza domem przez większość roku, jeśli gramy za granicą, tak jak ja. Pamiętam sezon, w którym w hotelach spędziłem ponad 300 dni w roku. Ale wciąż gram, wracam właśnie po kontuzji. Gdyby nie pasja, już zakończyłbym karierę. Mam co robić poza sportem – mówił w Poznaniu 38-letni Michał Kubiak.

Michał Kubiak, przedsiębiorca

Działa w biznesie – i to bardzo czynnie. Kilka lat temu wraz z żoną dołączył do grona właścicieli firmy MAG produkującej ozdobne akcesoria bożonarodzeniowe. W drugiej połowie zeszłego roku wystartował z marką Mocti – wprowadził już na rynek m.in. moktajle, czyli koktajle bezalkoholowe.

Z tą drugą firmą próbuje się przebić do dużych sieci handlowych i podkreśla, że nie jest łatwo. Ale do rozmów i negocjacji jest zapewne przyzwyczajony – gdy podczas Kongresu Impact mówił o roli kapitana, ocenił, że wiąże się ona bardziej z działalnością pozaboiskową.

– W siatkówce na najwyższym poziomie zawodnicy już wiedzą, co mają robić na parkiecie. A kapitan odpowiada za różne sprawy pozaboiskowe: atmosferę w drużynie, rozmowy z trenerem, z szefami związku sportowego… – mówił Michał Kubiak.

Zaczął grać w siatkówkę jako młody chłopak, zarażony pasją przez ojca.

– Nie żałuję. Miałem tylko jeden moment zawahania. Dwa lata temu byłem z żoną na meczu NBA w Nowym Jorku, w słynnej hali Madison Square Garden. Wtedy powiedziałem: „Żono, spieprzyłem ten wybór!” – mówił z przymrużeniem oka.

Zwracał uwagę na wielkie show, jakim jest koszykówka w USA. Dodał, że jego sport ma tu jeszcze sporo potencjału do wykorzystania.

Kontrakty przegrywały z rodziną

W rozmowie o „kapitanie, który lubi chodzić pod prąd” nie mogło zabraknąć też pytania, jak taki styl bycia przekłada się na sprawy marketingowe.

– Marketing sportowy w Polsce działa w ten sposób, że ja straciłem na tym, jaki jestem. Ale chciałem i chcę być naturalny, nawet jeśli nie zawsze poprawny politycznie. Zresztą czasem też sam odmawiałem potencjalnym sponsorom, bo takie umowy wiążą się z dużą aktywnością sportowca. A ja wolałem jechać do żony i córek niż poświęcać dni na nagrywanie filmików. Poza domem i tak bywałem bardzo długo w ciągu roku – mówił Michał Kubiak.

