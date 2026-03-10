Kategorie artykułu: Biznes Newsy
KGHM i banki liderem wzrostów w WIG20. Dzień na GPW 10 marca 2026 r.
Wtorek przyniósł wzrosty na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Warszawski parkiet, podobnie jak inne europejskie giełdy, z ulgą przyjął poniedziałkową deklarację prezydenta Donalda Trumpa o tym, że wojna z Iranem może być już bliska końca.
Liderem wzrostów był KGHM. Kurs spółki wzrósł o 4,70 proc. do 303 zł za walor. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegła sesja na GPW 10 marca 2026 r.
- Kurs której spółki poradził sobie najlepiej, a której najgorzej.
- Co wpłynęło na handel akcjami na warszawskiej giełdzie.