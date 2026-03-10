KGHM i banki liderem wzrostów w WIG20. Dzień na GPW 10 marca 2026 r.

Indeks WIG20 zakończył notowania we wtorek 10 marca ze wzrostem o 2,16 proc. do 3327,28 pkt. Indeks szerokiego rynku także wzrósł na zamknięciu – o 1,89 proc. do 122601,68 pkt.

Indeksy mWIG40 oraz sWIG280 również zakończyły dzień na plusie. Pierwszy z indeksów zanotował wzrost o 1,23 proc. do 8578,78 pkt. Indeks sWIG80 zyskał 0,99 proc. i wyniósł na zamknięciu 30686,76 pkt.

Liderem wzrostów był KGHM. Kurs spółki wzrósł o 4,70 proc. do 303 zł za walor. Wydobywczy gigant zyskał dzięki wzrostowi cen miedzi. Notowania surowca odbiły w reakcji na słabnące obawy inwestorów o wojnę na Bliskim Wschodzie.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że wojna z Iranem jest w zasadzie skończona, a Stany Zjednoczone wyprzedzają zaplanowany harmonogram operacji. Prezydent USA zapowiedział także szybkie odblokowanie Cieśniny Ormuz.

Po poniedziałkowej wypowiedzi Trumpa spadły także ceny ropy, co również zostało pozytywnie przyjęte przez inwestorów. Pomimo spadków w ciągu dnia, odnotowanych także przez inne europejskie spółki paliwowe, które rosły na fali wzrostów cen surowca, Orlen zakończył dzień na plusie, ze wzrostem o 2,69 proc.

Banki zwyżkują

Do najmocniej zwyżkujących branż należały banki. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych największe zyski odnotowały przede wszystkim duże banki obce oraz kilka największych polskich instytucji. Liderem dnia został Unicredit, którego kurs skoczył o 6,13 proc. i zakończył sesję na poziomie około 291 zł. W ślad za nim poszedł Banco Santander, który podrożał o 5,03 proc. do ok. 42,88 zł.

Bardzo dynamicznie wypadł mBank, który zanotował wzrost o 3,33 proc. do około 974,4 zł. Na plusie zakończył dzień także PKO BP – największy polski bank, który dodał 3,20 proc. i zakończył sesję na poziomie ok. 87,8 zł. Duży optymizm widać też wśród spółek mniejszej kapitalizacji: Bank Ochrony Środowiska zyskał 3 proc., kończąc handel na ok. 10,30 zł.

W gronie innych znaczących instytucji notowanych na GPW rosnącej nastroje przekładały się także na Pekao (+2,89 proc. do ok. 213,5 zł), ING Bank Śląski (+2,76 proc. do ok. 391 zł) oraz Santander Bank Polska (+2,27 proc. do ok. 557,6 zł).

W indeksie WIG20 pośrodku stawki utrzymuje się Budimex, którego akcje drożeją o około 1,5 proc. do ok. 735,6 zł, mimo że analitycy Noble Securities w raporcie z 10 marca obniżyli ocenę spółki z „redukuj” na „sprzedaj”, choć jednocześnie podwyższyli wycenę docelową w horyzoncie 12‑miesięcznym do 619 zł z dotychczasowych 590 zł.

We wtorek po południu wyraźnie spadała spółka Modivo, tracąc ok. 1,2 proc., a Orange lekko traci na wartości. Wśród spółek grupowanych w mWIG40 w pierwszej części dnia do liderów wzrostów należały Synektik i Newag, rosnące po niemal 4 proc., oraz Asbis i Rainbow Tours, których akcje zyskują po ponad 4 proc. Pomimo że Rainbow Tours od 27 lutego do 9 marca spadła o ponad 17 proc. Z kolei Grupa Azoty zwyżkuje o 2,3 proc., choć ogranicza efekt podwyżek cen gazu na Bliskim Wschodzie, podnosząc ceny nawozów jedynie o kilka procent.