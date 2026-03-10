Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 08:17

Ceny ropy mocno spadają. Efekt słów prezydenta Donalda Trumpa

Po zapewnieniach prezydenta USA Donalda Trumpa o zbliżającym się końcu wojny ceny ropy naftowej mocno spadają. Inwestorzy mają nadzieję na szybkie odblokowanie Cieśniny Ormuz.

O godz. 8.15 rano czasu polskiego baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień kosztuje na nowojorskiej NYMEX ok. 88,5 dolarów, tracąc ponad 6 proc. Z kolei ropa Brent na ICE tanieje o ok. 6,2 proc. do ok. 92,8 dolarów.

W niedzielę i poniedziałek rano ceny surowca gwałtownie wzrosły, przebijając granicę 100 dolarów za baryłkę. Prezydent USA Donald Trump stwierdził wtedy, że to „niska cena za pokój”. Po południu wytraciły jednak część wzrostów.

Spadki są efektem zapowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził w poniedziałek, że "wojna jest w zasadzie zakończona" i wezwał do wznowienia żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Przez cieśninę płynie 20-25 proc. światowych dostaw ropy naftowej. Przepływ statków przez ten szlak de facto nie istnieje od izraelsko-amerykańskiego ataku na Iran w sobotę 28 lutego.

– Jeśli w ciągu najbliższych kilku tygodni nie zostanie znalezione rozwiązanie, zapasy w Zatoce Perskiej osiągną maksymalną pojemność, co spowoduje zamknięcie kolejnych zakładów. A ponowne uruchomienie zajmuje czas. Na tym etapie ceny [ropy - przyp. red.] prawdopodobnie wzrosną do poziomu 120–140 dolarów – ostrzega Dec Mullarkey, dyrektor zarządzający w SLC Management.

Przeczytaj więcej: Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?

Dotąd Iran zaatakował około 10 statków przepływających przez cieśninę. W poniedziałek szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi ostrzegł załogi tankowców, by były „bardzo ostrożne”.

Amerykański prezydent zagroził jednak, że jeśli Teheran zaatakuje statki płynące przez cieśninę, to Stany Zjednoczone odpowiedzą bombardowaniem irańskich elektrowni. Uderzymy 20 razy mocniej” – ostrzegł i dodał, że ta groźba jest „darem dla Chin” i innych krajów korzystających na ropie transportowanej przez cieśninę.

Chińskie strategiczne zapasy ropy – 190 mln ton lub 1,4 mld baryłek – starczą jednak na 6 miesięcy. W styczniu i lutym, wobec groźby wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, Pekin zwiększył import ropy, by zabezpieczyć się przed zakłóceniem dostaw.

Źródło: PAP, XYZ

Co dalej z cenami paliw? PiS zapowiada projekt, rząd analizuje opcje
Ropa naftowa
W poniedziałek ceny ropy naftowej wyraźnie spadają.
Źródło: Stringer/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Technologia
W Brukseli powstaje program zrównujący szanse kobiet w innowacjach. „Wolałabym nie komentować tego tematu”
Przez miesiąc Komisja Europejska zbierała w całej Europie opinie na temat potrzeb kobiet działających w badaniach naukowych, innowacjach i startupach. Opracowany na tej podstawie plan działania Bruksela zamierza przedstawić już w drugim kwartale. Ma być elementem ustawy, która zmobilizuje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na B+R. Wiele polskich naukowczyń nie chce o tym rozmawiać.
08.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS stawia na prawicowy radykalizm. Kulisy wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera
PiS rozpoczął nowy etap w prekampanii przed wyborami w 2027 roku. Wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera niesie wiele konsekwencji dla jego partii, ale także sytuacji na prawicy. Przybliżamy przebieg krakowskiego wydarzenia i kulisy decyzji Jarosława Kaczyńskiego o skręcie obozu w prawo.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
10.03.2026