Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 08:41

Ceny miedzi rosną po osłabieniu obaw o sytuację na Bliskim Wschodzie

We wtorek rano ceny miedzi znów rosną. Zapewnienia prezydenta USA Donalda Trumpa o szybkim końcu wojny na Bliskim Wschodzie złagodziły obawy inwestorów.

Na londyńskiej LME miedź w dostawach 3-miesięcznych o godz. 8.30 czasu polskiego drożeje o ponad 0,8 proc. do 13 075 dolarów za tonę. Na zamknięciu poniedziałkowej sesji tona metalu w Londynie kosztowała 12 954 dolary po wzroście o 0,72 proc.

Z kolei na Comex w Nowym Jorku surowiec rośnie o 1,05 proc., a na SHFE w Szanghaju – o 1,56 proc.

Nastroje na rynkach poprawiły się po słowach prezydenta USA Donalda Trumpa, który w poniedziałek zapowiedział szybki koniec wojny. Wezwał też do wznowienia żeglugi przez Cieśninę Ormuz, którędy płynie 20-25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG. Zasugerował także, że Stany Zjednoczone mogą przejąć cieśninę.

Te statki powinny przepływać przez Cieśninę Ormuz i pokazać trochę odwagi, nie ma się czego bać – zapewnił. Ostrzegł też Teheran, że jeśli zaatakuje tankowce płynące tym szlakiem, to Stany Zjednoczone odpowiedzą bombardowaniem irańskich elektrowni.

Na jego słowa pozytywnie zareagowały najważniejsze indeksy Wall Street. Z kolei ceny ropy zaczęły wyraźnie spadać.

Polecamy też: Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?

Źródło: PAP, XYZ

Produkcja miedzi w KGHM
Ceny miedzi znów rosną we wtorek rano po słowach amerykańskiego prezydenta nt. wojny w Iranie.
Fot.: Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Technologia
W Brukseli powstaje program zrównujący szanse kobiet w innowacjach. „Wolałabym nie komentować tego tematu”
Przez miesiąc Komisja Europejska zbierała w całej Europie opinie na temat potrzeb kobiet działających w badaniach naukowych, innowacjach i startupach. Opracowany na tej podstawie plan działania Bruksela zamierza przedstawić już w drugim kwartale. Ma być elementem ustawy, która zmobilizuje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na B+R. Wiele polskich naukowczyń nie chce o tym rozmawiać.
08.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS stawia na prawicowy radykalizm. Kulisy wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera
PiS rozpoczął nowy etap w prekampanii przed wyborami w 2027 roku. Wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera niesie wiele konsekwencji dla jego partii, ale także sytuacji na prawicy. Przybliżamy przebieg krakowskiego wydarzenia i kulisy decyzji Jarosława Kaczyńskiego o skręcie obozu w prawo.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
10.03.2026