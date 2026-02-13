Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.02.2026
NEWSROOM XYZ
13.02.2026 17:33

Zarząd KGHM rozpoczął przegląd przygotowywanej strategii. Zapowiada też audyt

Zarząd KGHM rozpoczął przegląd przygotowywanej strategii grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź 2055+ – podała spółka w mediach społecznościowych. Spółka zapowiada także audyt przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i sprawowania efektywnego nadzoru właścicielskiego w grupie, w szczególności w latach 2015-2023.

„Zgodnie z deklaracjami ministra aktywów państwowych, pana Wojciecha Balczuna, zarząd KGHM Polska Miedź rozpoczął przegląd przygotowanej Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 2055+. Głównym celem jest poprawa efektywności operacyjnej i finansowej spółki oraz grupy kapitałowej" – podano we wpisie KGHM na portalu X.

Balczun w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej (PAP) opublikowanym w lutym 2026 r. wskazał, że oczekuje on od nowego zarządu KGHM dokończenia prac nad strategią grupy.

30 stycznia 2026 r. z zarządu zostali odwołani dotychczasowy prezes spółki Andrzej Szydło oraz wiceprezes Piotr Stryczek. Nowy prezes KGHM powinien zostać wybrany do końca lutego – wskazał minister Balczun w wywiadzie dla PAP.

– KGHM ma bardzo dużo do zrobienia na polskim rynku. Przed grupą ogromne inwestycje w nowe złoża na najbliższe co najmniej kilkanaście lat, co będzie wymagać ogromnych nakładów inwestycyjnych. Eksploatacja złóż miedzi i pochodnych jest w naszej rzeczywistości trudna z powodu dużych głębokości, ale wiemy, że trzeba się na tym skoncentrować. Miedź ma przed sobą dobre perspektywy – nawet w Stanach Zjednoczonych została wpisana na listę surowców strategicznych – powiedział Balczun w rozmowie z agencją.

KGHM zapowiada audyt w grupie

W komunikacie na portalu X KGHM podaje także, że „w najbliższym czasie spółka przeprowadzi także audyt pod kątem przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i sprawowania efektywnego nadzoru właścicielskiego w ramach grupy kapitałowej, w szczególności w latach 2015–2023".

W tych latach władzę w kraju sprawowała Zjednoczona Prawica.

„Wszystkie ewentualne nieprawidłowości stwierdzone w ramach tego procesu zostaną rozliczone, bez względu na okres, w którym do nich doszło" – deklaruje KGHM.

logo KGHM
Zarząd KGHM rozpoczął przegląd przygotowywanej strategii grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź 2055+. Fot. SOPA Images/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Deklaracje to za mało. Dlaczego pool jądrowy musi być precyzyjny jak reaktor?
W Choczewie zakończył się właśnie pierwszy etap prac przygotowawczych do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W tym samym czasie w Warszawie polski sektor ubezpieczeniowy próbuje stworzyć pool, który podzieli ryzyko między poszczególnych graczy. Projekt jest wprawdzie dość zaawansowany, ale najtrudniejsze rozmowy – o docelowym modelu funkcjonowania, rzeczywistym podziale ryzyka i zasadach współpracy – dopiero się rozstrzygają. To drugi artykuł z cyklu „W drodze do poolu atomowego”, poświęconego jednej z najważniejszych inicjatyw w historii sektora ubezpieczeniowego.
13.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
TSUE zdecydował w sprawie kredytów ze wskaźnikiem WIBOR. Koniec tematu czy zapowiedź kolejnych pytań?
Ten dzień miał przynieść przełom albo ostateczne zamknięcie sporu wokół kredytów mieszkaniowych z oprocentowaniem zależnym od wskaźnika WIBOR. Reprezentanci obu stron kredytowego sporu otrzymali zamiast tego wyrok, który ogranicza pole manewru kredytobiorców, ale uchyla im jednocześnie furtkę. WIBOR przetrwał starcie z TSUE – pytanie, na jakich warunkach. Przedstawiamy interpretacje prawników bankowych i konsumenckich.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Hipoteki z refinansowania, gotówka z konsolidacji. Rekord w kredytach, a 2026 r. będzie jeszcze lepszy
W 2025 roku klienci instytucji finansowych wzięli kredyty i pożyczki o łącznej wartości 302 mld zł. To najwyższa wartość w historii - podaje Biuro Informacji Kredytowej. Za sprawą spadku stóp procentowych i rosnących wynagrodzeń, klienci mieli wyższą zdolność kredytową, a najszybciej rosnącym segmentem rynku były kredyty hipoteczne przekraczające kwotę 1 mln zł. Według BIK, rozpoczynający się rok przyniesie dalszą poprawę i dwucyfrowe wzrosty.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
BGK inwestuje w kolejny fundusz, tym razem private debt. Bank przystąpił do funduszu CVI
Bank Gospodarstwa Krajowego z wkładem na poziomie 20 mln euro dołączył do grona inwestorów CVI Private Debt Fund II. Uruchomiony w marcu 2025 r. fundusz to największy podmiot tego typu w regionie. Planuje kilkadziesiąt inwestycji, a pieniądze z BGK mają wesprzeć ekspansję zagraniczną polskich spółek.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Raport Living 2040: Koszt utrzymania ważniejszy niż metraż. Rynek mieszkaniowy znajdzie się pod presją
Rynek mieszkaniowy do 2040 roku zmieni się pod presją demografii i kosztów utrzymania. Ryzyko - niedopasowanie do potrzeb społeczeństwa.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Rewolucja AI może zacząć się w Polsce. Prof. Sankowski o podatkach, deeptechach i suwerenności mocy obliczeniowych (WYWIAD)
– Pracujemy nad utworzeniem wehikułu finansowego, który wspomagałby nasze badania naukowe w celu założenia startupu i jego rozruchu – mówi prof. Piotr Sankowski, szef instytutu IDEAS, ekspert w dziedzinie AI, powołany przez premiera do nowej Rady Przyszłości. Jego zdaniem najwyższy czas przeanalizować też potrzeby i możliwe scenariusze zmian wywołanych przez AI w gospodarce.
11.02.2026