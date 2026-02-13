Zarząd KGHM rozpoczął przegląd przygotowywanej strategii. Zapowiada też audyt

Zarząd KGHM rozpoczął przegląd przygotowywanej strategii grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź 2055+ – podała spółka w mediach społecznościowych. Spółka zapowiada także audyt przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i sprawowania efektywnego nadzoru właścicielskiego w grupie, w szczególności w latach 2015-2023.

„Zgodnie z deklaracjami ministra aktywów państwowych, pana Wojciecha Balczuna, zarząd KGHM Polska Miedź rozpoczął przegląd przygotowanej Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 2055+. Głównym celem jest poprawa efektywności operacyjnej i finansowej spółki oraz grupy kapitałowej" – podano we wpisie KGHM na portalu X.

Zgodnie z deklaracjami Ministra Aktywów Państwowych, Pana @wbalczun, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął przegląd przygotowanej Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 2055+. Głównym celem jest poprawa efektywności operacyjnej i finansowej spółki oraz grupy… pic.twitter.com/xX6an9CanE — KGHM Polska Miedź (@KGHM_SA) February 13, 2026

Balczun w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej (PAP) opublikowanym w lutym 2026 r. wskazał, że oczekuje on od nowego zarządu KGHM dokończenia prac nad strategią grupy.

30 stycznia 2026 r. z zarządu zostali odwołani dotychczasowy prezes spółki Andrzej Szydło oraz wiceprezes Piotr Stryczek. Nowy prezes KGHM powinien zostać wybrany do końca lutego – wskazał minister Balczun w wywiadzie dla PAP.

– KGHM ma bardzo dużo do zrobienia na polskim rynku. Przed grupą ogromne inwestycje w nowe złoża na najbliższe co najmniej kilkanaście lat, co będzie wymagać ogromnych nakładów inwestycyjnych. Eksploatacja złóż miedzi i pochodnych jest w naszej rzeczywistości trudna z powodu dużych głębokości, ale wiemy, że trzeba się na tym skoncentrować. Miedź ma przed sobą dobre perspektywy – nawet w Stanach Zjednoczonych została wpisana na listę surowców strategicznych – powiedział Balczun w rozmowie z agencją.

KGHM zapowiada audyt w grupie

W komunikacie na portalu X KGHM podaje także, że „w najbliższym czasie spółka przeprowadzi także audyt pod kątem przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i sprawowania efektywnego nadzoru właścicielskiego w ramach grupy kapitałowej, w szczególności w latach 2015–2023".

W tych latach władzę w kraju sprawowała Zjednoczona Prawica.

„Wszystkie ewentualne nieprawidłowości stwierdzone w ramach tego procesu zostaną rozliczone, bez względu na okres, w którym do nich doszło" – deklaruje KGHM.