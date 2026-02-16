Ceny miedzi na giełdach lekko spadają. Akcje KGHM w dół o ponad 2,5 proc.

Na światowych rynkach ceny miedzi lekko spadają, jednak zmniejszają się też obroty. Z kolei na otwarciu warszawskiej giełdy KGHM notuje zarówno najwyższe obroty, jak i największy spadek w WIG20.

Początek tygodnia na światowych rynkach surowców jest spokojny – w Azji obroty spadają z powodu świątecznej przerwy związanej z początkiem Nowego Roku Księżycowego. Na SHFE cały tydzień jest wolny. Z kolei Amerykanie świętują Dzień Prezydenta.

Miedź w dostawach trzymiesięcznych lekko spada na londyńskiej LME, z 12 881 do 12 863 dolarów. Surowiec notuje zniżkę także na Comex w Nowym Jorku – o ok. 0,5 proc. W piątek na SHFE w Szanghaju cena metalu spadła o 1,85 proc.

Z kolei w Warszawie w poniedziałek rano akcje KGHM Polska Miedź notują najwyższe obroty, ale i wyraźne spadki. O godz. 9.20 miedziowy gigant traci ponad 2,5 proc., co jest najgorszym wynikiem wśród spółek z indeksu WIG20.

Tymczasem zapasy miedzi na giełdach w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju wzrosły w piątek do ponad miliona ton. To najwyższy poziom od 2003 r, co może spowodować obniżki cen miedzi w nadchodzących dniach.

Źródło: PAP, XYZ