Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
NEWSROOM XYZ
16.02.2026 09:39

Ceny miedzi na giełdach lekko spadają. Akcje KGHM w dół o ponad 2,5 proc.

Na światowych rynkach ceny miedzi lekko spadają, jednak zmniejszają się też obroty. Z kolei na otwarciu warszawskiej giełdy KGHM notuje zarówno najwyższe obroty, jak i największy spadek w WIG20.

Początek tygodnia na światowych rynkach surowców jest spokojny – w Azji obroty spadają z powodu świątecznej przerwy związanej z początkiem Nowego Roku Księżycowego. Na SHFE cały tydzień jest wolny. Z kolei Amerykanie świętują Dzień Prezydenta.

Miedź w dostawach trzymiesięcznych lekko spada na londyńskiej LME, z 12 881 do 12 863 dolarów. Surowiec notuje zniżkę także na Comex w Nowym Jorku – o ok. 0,5 proc. W piątek na SHFE w Szanghaju cena metalu spadła o 1,85 proc.

Z kolei w Warszawie w poniedziałek rano akcje KGHM Polska Miedź notują najwyższe obroty, ale i wyraźne spadki. O godz. 9.20 miedziowy gigant traci ponad 2,5 proc., co jest najgorszym wynikiem wśród spółek z indeksu WIG20.

Przeczytaj też: Zarząd KGHM rozpoczął przegląd przygotowywanej strategii. Zapowiada też audyt

Tymczasem zapasy miedzi na giełdach w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju wzrosły w piątek do ponad miliona ton. To najwyższy poziom od 2003 r, co może spowodować obniżki cen miedzi w nadchodzących dniach.

Źródło: PAP, XYZ

10 wykresów, które wyjaśniają boom na złoto
Produkcja miedzi w KGHM
Na otwarciu poniedziałkowej sesji KGHM notuje najwyższe spadki wśród spółek WIG20.
Fot.: Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
W Europie powstaje hub do szybkich transakcji. BLIK idzie własną drogą, z giełdą na horyzoncie (WYWIAD)
Gdy w Europie nabiera tempa projekt jednego systemu płatności, BLIK stawia na niezależność i regionalne sojusze. Prezes Dariusz Mazurkiewicz mówi o polityce w finansach, zaawansowanych rozmowach z największymi bankami zagranicą oraz o tym, czy firma potrzebuje nowego kapitału.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 14 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
14.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rośnie eksport do Azji. Polskie firmy stoją przed szansą
Zmiany geopolityczne i dywersyfikacja rynków zbytu sprawiają, że Azja zyskuje na znaczeniu w strukturze polskiego eksportu. Największe sukcesy odnoszą branże przemysłowe i spożywcze, ale potencjał jest znacznie większy. Jak firmy i administracja powinny wykorzystać tę szansę i jakie są wyzwania?
16.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 15 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Biliony dolarów i słabnący wizerunek. Dlaczego USA tracą „miękką siłę”?
Stany Zjednoczone są dziś finansowo najsilniejszą marką świata, ale coraz słabszą pod względem reputacji. Efekt Trumpa, zmiany w polityce międzynarodowej i krytyczne nastawienie kanadyjskiej opinii publicznej pokazują, że miękka siła staje się kluczowym, lecz coraz trudniejszym zasobem.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Co możemy kupić z funduszu SAFE. Czy polski przemysł może skorzystać na unijnych środkach?
Awantura o SAFE osiąga swój szczyt. W piątek rządowy projekt ustawy przeszedł przez sejm. Po pracach senatu projekt trafi na biurko prezydenta. Co zrobi Karol Nawrocki?
13.02.2026