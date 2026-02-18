Kategoria artykułu: Polityka
Kolejne odejścia z Polski 2050. W atmosferze oskarżeń powstaje nowy klub parlamentarny
Trzy lata temu Polska 2050 startowała w wyborach z list Trzeciej Drogi pod hasłem „Dość kłótni, do przodu!”. Niespełna trzy tygodnie po zakończeniu partyjnych wyborów w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego powstał nowy klub parlamentarny. Dawni partyjni koledzy przerzucają się oskarżeniami o dezercję i oszustwo.
18.02.2026, 14:24
Byli politycy Polski 2050 skupieni wokół Pauliny Hennig-Kloski stworzyli klub parlamentarny o nazwie Centrum. To gest protestu wobec nowych władz partii założonej przez Szymona Hołownię. Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego grupa polityków odchodzi z partii i kto znalazł się w nowym klubie parlamentarnym.
- Jak na te odejścia zareagowała szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz jej poprzednik Szymon Hołownia.
- Jak na tę informację zareagował premier Donald Tusk.