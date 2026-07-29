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Kolejny rekord na warszawskiej giełdzie. Podsumowanie notowań GPW 29 lipca 2026 r.
Na warszawskiej giełdzie pod koniec sesji utrzymywały się dobre nastroje. Główne indeksy rosły, a najmocniej WIG20 – o 0,8 proc. Wśród blue chipów po kilka proc. zyskiwały CD Projekt i Modivo, zwyżkowały też Orlen i banki. Traciły m.in. spółki energetyczne, a mWIG40 przebił historyczne maksimum.
Na zdjęciu wejście do budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak radziła sobie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 29 lipca 2026 r.
- Które spółki najbardziej rosły.
- Które szły w dół.