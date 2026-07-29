Kolejny rekord na warszawskiej giełdzie. Podsumowanie notowań GPW 29 lipca 2026 r.

Wedle stanu z ok. godz. 15:45:

WIG20 rósł o 0,8 proc. do 3856 pkt, a WIG szedł w górę o 0,7 proc. do 145157 pkt. mWIG40 zwyżkował o 0,5 proc. do 10091 pkt.

W Europie indeks FTSE 100 rósł o 0,3 proc., DAX zyskiwał 0,3 proc., a CAC 40 zniżkował o 0,5 proc.

W USA Dow Jones Industrial spadał o 0,8 proc., S&P 500 traciło 0,1 proc., a Nasdaq Comp. szedł w dół o 0,1 proc.

Indeks średnich spółek na GPW w trakcie sesji pobił historyczne maksimum i najwyżej był na poziomie 10112,94 pkt.

Po południu liderem wzrostów wśród blue chipów był CD Projekt ze zwyżką o 5,3 proc. (stan z ok. godz. 15.45). Zwyżka CD Projektu spowodowała, że subindeks WIG Gry był najsilniej rosnącym wskaźnikiem sektorowym i szedł do góry o 4,8 proc. Przyczyniał się do tego także wzrost kursu Ten Square Games o ponad 6 proc. Spółka ta jest równocześnie liderem zwyżek w mWIG40. Dobrze radził sobie CI Games, które zyskiwało 3,7 proc. i należał do liderów wzrostów w sWIG80.

W indeksie WIG20 jedną z najsilniejszych spółek było Modivo, które kontynuowało zwyżki z dwóch poprzednich sesji i rosło w środę o ponad 4 proc.

Motorem wzrostów w WIG20, jak również na całym rynku, był Orlen, którego akcje drożały o 2,3 proc. do 148,2 zł.

Kurs spółki odbija po dwóch dniach spadków. W poniedziałek i wtorek łącznie akcje Orlenu staniały o ponad 7 proc. Kurs Orlenu 23 lipca był najwyżej w historii, sięgając 156,5 zł.

W środę, po trzech dniach spadków, rosły też ceny ropy. Ok. godz. 15:45 benchmarkowe notowania ropy Brent szły w górę o ok. 6 proc. do 86,9 dolarów za baryłkę.

Dobrze radził sobie sektor bankowy.

Z banków notowanych w WIG20 lub mWIG40 najmocniej zwyżkowały Millennium i mBank, po 2,2 proc. Najsłabszy w tym gronie był BNP Paribas, który spadał o 1,5 proc.

Jak dowiedzieliśmy się rano przed otwarciem giełdy, zysk netto grupy mBanku w II kwartale 2026 r. wzrósł do 1060 mln zł z 959 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się o 1,9 proc. wyższy od oczekiwań analityków.

W perspektywach na 2026 r. bank podał, że jego przychody ogółem przekroczą poziom osiągnięty w 2025 r.

Jak poinformował PAP Biznes wiceprezes ds. ryzyka w mBanku Marek Lusztyn, mBank spodziewa się, że koszty ryzyka kredytowego w 2026 r. wyniosą 55–60 pb. Wiceprezes ds. finansów w mBanku Pascal Ruhland poinformował, że w kolejnych kwartałach marża odsetkowa netto mBanku utrzyma się na poziomie około 3,5 proc. mBank podtrzymuje, że od zysku osiągniętego w 2026 r. wznowi wypłacanie dywidendy.

Wśród blue chipów od rana najmocniej spadł Budimex, a skala spadku powiększała się w ciągu dnia.

Grupa Budimex szacuje, że jej przychody w II kw. 2026 r. wyniosły .766 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 204,9 mln zł, a zysk netto j.d. 163,4 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 2556,1 mln zł przychodów, 204,8 mln zł EBIT i 169 mln zł zysku netto. Spółka podała, że portfel zamówień grupy na 30 czerwca 2026 r. wyniósł 17,86 mld zł, w porównaniu z 17,05 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2025 r.

Do liderów spadków należały też PGE i Tauron, tracąc odpowiednio 1,9 proc. i 1,5 proc.

Główne wnioski GPW 29 lipca 2026 r. była silniejsza od głównych rynków zagranicznych. WIG20 wedle stanu z ok. godz. 15.45 rósł o 0,8 proc., WIG o 0,7 proc., a mWIG40 o 0,5 proc., podczas gdy na giełdach zachodnich obraz był mieszany, a w USA dominowały spadki. Dodatkowo mWIG40 ustanowił w trakcie sesji historyczny rekord na poziomie 10 112,94 pkt. Indeks w górę pociąnął Ten Square Games, który rósł aż o 6 proc. Za wzrostami w środę stali także inni producenci gier i Orlen. Najmocniej w WIG20 rósł CD Projekt (+5,3 proc.), w sWIG80 – CI Games (+3,7 proc.). Ważnym motorem rynku był również Orlen (+2,3 proc.), który odbijał po wcześniejszej korekcie.

Źródło: PAP, XYZ