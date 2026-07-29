Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.07.2026
NEWSROOM XYZ
29.07.2026 10:32

MBank zapewnia, że wypłaci dywidendę za 2026 r. Ma już ponad 2 mld zł zysku

Podtrzymujemy, że od zysku osiągniętego w 2026 r. wznowimy wypłacanie dywidendy – powiedział w środę prezes mBanku Cezary Kocik. W I półroczu zysk netto banku przekroczył 2 mld zł.

Logo mBanku
Celem banku jest stopniowe dojście do 75 proc. zysku przeznaczanego na dywidendę.
Fot. PAP/Albert Zawada

– 2026 r. będzie pierwszym rokiem, za który wypłacimy dywidendę. Podtrzymujemy, że będzie dywidenda i że będzie to 30 proc. Chcemy dochodzić do poziomu dywidendy w sposób systematyczny – powiedział prezes mBanku Cezary Kocik podczas konferencji.

W nocy mBank opublikował wyniki za II kwartał. Odnotował w tym okresie ponad 1 mld zł zysku netto. Oznacza to, że w I półroczu wypracował już ponad 2 mld zł zysku.

Wcześniej bank informował, że zamierza regularnie wypłacać dywidendę, zaczynając od zysku netto za 2026 r. Celem jest stopniowe dojście do 75 proc. zysku przeznaczanego na dywidendę.

Źródło: PAP, XYZ

Pracownicy UOKiK przeszukali siedzibę mBanku
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Tak działa Alert RCB. Kto decyduje, że zobaczysz go w swoim smartfonie?
W 2025 roku mieszkańcy Warszawy otrzymali 11 SMS-ów z Alertem RCB. Pięć z nich dotyczyło zjawisk pogodowych. - Wychodzimy z założenia, że jeśli alert może uratować życie chociaż jednej osoby, to…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Spółki masowo uciekają z giełdy w Londynie. A debiutów jak na lekarstwo
Z każdym rokiem prestiż giełdy w Londynie słabnie. W ciągu dekady uciekło z niej aż 800 spółek. Tym samym jedna trzecia rynku wyparowała, bo debiutów prawie nie było. Trend bezlitośnie nabiera…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy Uncategorized
Kurs Żabki mocno w dół, główne indeksy na plusie. Dzień na GPW 27 lipca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zwyżkowały wszystkie główne indeksy. Ze wzrostem notowania zakończył m.in. WIG20 mimo wyraźnej przeceny Żabki.…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Jak jedna fabryka pociągnęła w górę węgierski przemysł
Bratankowie mogą się cieszyć ze wzrostu produkcji przemysłowej. W maju była o 2,3 proc. wyższa niż w kwietniu. To jednak w dużym stopniu efekt działalności jednego zakładu – fabryki Foxconna. Bez…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Bolt Drive zainwestuje w Polsce 150 mln zł. Czy ożywi rynek wynajmu aut na minuty?
Bolt Drive wchodzi do Polski i przeznaczy na rozwój carsharingu ponad 150 mln zł. Firma zainwestuje w nowoczesne samochody oraz wynajem aut na minuty. Dotychczas carsharing nie cieszył się jednak nad…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
B2 Impact nie poświęci marży dla większej skali. „Na tym rynku miarą sukcesu jest cierpliwość”
Na polskim rynku wierzytelności walczą międzynarodowi gracze, a ceny przejmowanych portfeli biją rekordy. B2 Impact nie zamierza na ślepo brać udziału w wyścigu. – Kluczem są stopy zwrotu, nie chcemy…
28.07.2026