Zysk Grupy Budimex poniżej konsensusu rynkowego, za to przychody powyżej prognoz

Budimiex szacuje, że przychody spółki w II kw. 2026 r. wyniosły 2,766 mld zł, zysk operacyjny miał wynieść 204,9 mln zł, a zysk netto j.d. 163,4 mln zł. Konsensus analityków dla PAP Biznes zakładał 2,556 mld zł przychodów, 204,8 mln zł EBIT oraz 169 mln zł zysku netto.

Budimex podał szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał. Fot. PAP/Tytus Żmijewski

W porównaniu do wyników w analogicznym okresie przed rokiem przychody grupy wzrosły o 20 proc., EBIT o 7 proc., a zysk netto o 4,6 proc.

Po zsumowaniu wyników za pierwsze półrocze przychody Budimexu wyniosły 4,263 mld zł, EBIT 309 mln zł, a zysk netto 249,7 mln zł.

W pierwszym półroczu 2026 r. przychody segmentu budowlanego wyniosły 3.759,5 mln zł, w porównaniu do 3.589,9 mln zł przychodów w pierwszym półroczu 2025 r. Segment usług odpowiadał w pierwszej połowie 2026 r. za 513,6 mln zł przychodów, wobec 444,1 mln zł przychodów przed rokiem.

Grupa podała, że jej portfel zamówień na 30 czerwca 2026 r. wyniósł 17,86 mld zł, w porównaniu do 17,05 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2025 r. Wartość kontraktów podpisanych w pierwszym półroczu 2026 r. wyniosła 4,89 mld zł w porównaniu do 2,46 mld zł w pierwszym półroczu 2025 r.

Źródło: PAP, XYZ

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